Escàndol arbitral en el clàssic

❘ barcelona ❘ El Madrid va necessitar la tempesta perfecta per adjudicar-se ahir el seu primer clàssic davant del Barça després de 19 enfrontaments (1-3). Va aprofitar la incompareixença d’un Barça irreconeixible, allunyat de la seua millor versió, i un greu error arbitral, anul·lant un gol legal a Jana que situava el 2-1 a falta de 10 minuts. Poc més tard, els dos gols de Caroline Weir van donar la primera victòria de la història en un clàssic al Madrid. El Barça es va presentar amb Torrejón, Rolfö i Schertenleib com a novetats a l’onze. La suïssa va estavellar una pilota al travesser i les jugadores de Pere Romeu sortien bé de la pressió, abocant-se a l’atac davant una defensa blanca ben plantada. Mapi León va aparèixer per evitar el gol de Moller. A punt de consumir-se la primera meitat, la danesa va posar una bona centrada que va arribar a l’altura de Redondo, que, de cap, va sorprendre Coll per obrir el marcador (0-1). Graham Hansen encara va tenir una ocasió claríssima abans que els dos equips se n’anessin als vestidors, desbaratada per Misa Rodríguez.

Ja a la segona part, amb Paralluelo i Jana Fernández al camp, el líder va assetjar la porteria blanca i va trobar premi en el minut 67, quan Mapi León va posar una bona centrada que Graham Hansen va rematar de cap (1-1). En el minut 80, després que comencés a granissar, Jana Fernández va anotar el segon de les blaugranes, però la col·legiada el va anul·lar per un fora de joc inexistent que, al no haver-hi VAR en el futbol femení, no es va poder revisar. Només 7 minuts més tard, Weir, a passada de Caicedo, va superar Coll per tornar l’avantatge a les madridistes (1-2). En l’afegit, amb el Barça abocat, l’escocesa va marcar al caçar un rebuig després d’un cop de cap previ d’Athenea (1-3). “Cada vegada està més igualat, sense importar els resultats anteriors. Hem tingut un parell d’ocasions clares a la primera part i després amb l’1-1 hi ha el gol anul·lat, que no és fora de joc i hauria estat el 2-1”, va dir Putellas. “Però cal ser autocrítiques també perquè no hem estat al nostre millor nivell”, va afegir Jana Fernández.