Espanya passa per penals en un festival golejador

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

❘ valència ❘ La selecció espanyola va haver de recórrer a la tanda de penals per superar els quarts de final de la Lliga de les Nacions davant de Països Baixos, que va igualar el matx de tornada d’ahir a Mestalla fins en tres ocasions, amb doblet d’Oyarzabal i el gol de Lamine Yamal a la pròrroga (3-3), perquè el pas es decidís des dels onze metres. Allà, Pedri va aprofitar l’error de Malen en el sisè llançament per anotar el penal decisiu que segellava el pas espanyol a la Final Four després d’una eliminatòria que es va convertir en un festival golejador (5-5 global).

El combinat de Luis de la Fuente va arrancar el duel amb bon peu, ja que es va avançar als vuit minuts gràcies a un gol de penal convertit per Mikel Oyarzabal, que va significar l’1-0 que va regnar fins al descans i donava avantatge a Espanya.

No obstant, la replica de Països Baixos després del descans també va arribar des dels onze metres, amb l’empat de Memphis en el minut 54 (1-1). Oyarzabal, que ahir va suplir Morata com a davanter titular, va repetir com a golejador en el minut 67 per tornar a posar en avantatge els seus, però la reacció neerlandesa va tardar 12 minuts, perquè Maatsen va establir el 2-2 en el 79 per enviar l’eliminatòria al temps de pròrroga.

En el temps extra es va repetir el guió i Espanya es va tornar a avançar, mitjançant un gol del blaugrana Lamine Yamal, que va establir el 3-2 en el 103. Però en el segon temps de la pròrroga Països Baixos va disposar d’un altre penal, el tercer de la nit en global, que es va encarregar de convertir Xavi Simons per igualar l’eliminatòria (3-3) i enviar-la als penals, on es va imposar Espanya.

Els altres classificats per a la Final Four seran Alemanya, que va eliminar Itàlia per un 5-4 global després d’empatar ahir (3-3); la Portugal de Robert Martínez, que va superar Dinamarca en la pròrroga (5-3 global); i França, que va batre Croàcia també en la tanda de penals.