L’Alpicat, sense premi

El Lleida.net Alpicat va mostrar ahir una bona imatge a la pista de l’Igualada, encara que va tornar a anar-se’n sense premi lluny del seu pavelló i va sumar la tercera derrota consecutiva (5-2), la qual cosa el manté en zona de play-out amb 2 punts de marge sobre el Vilafranca, que dissabte va perdre en la visita a l’Alcoi (4-2).

Els locals es van posar les piles després d’un inici igualat. Carol i Cañadillas van avisar Xavi Bosch i va ser el madrileny qui va obrir el marcador als 5 minuts, a l’aprofitar un contraatac (1-0). Rouzé hauria pogut augmentar les diferències després, però no va saber solucionar un dos contra un, mentre que Cañadillas també va fallar en la següent ocasió. Gairebé per sorpresa, l’Alpicat va empatar. Iago Vázquez va marcar l’1-1 a passada de Ballestero, amb els jugadors locals protestant que l’havia tocat amb el patí. Miquel Serret va estar a prop de capgirar el marcador, però no va poder superar Torrents. Cañadillas va tornar a tenir una gran ocasió des de lluny, mentre que Llenas també va gaudir d’una bona oportunitat per anotar per als lleidatans. Hi va haver molt respecte i bones aportacions dels porters, mentre que Iago Vázquez va estar a prop del segon en un contraatac i Zilken tampoc va encertar, llançant desviat. Amb l’1-1 es va arribar al descans, un resultat just pel que s’estava veient sobre la pista. Tanmateix, a la segona meitat, l’Igualada va mostrar la seua qualitat individual, ja des del primer minut.

Als 9 segons, Rouzé va batre Bosch amb un potent tret des de l’esquerra (2-1). L’Igualada va començar a tancar l’Alpicat, que amb prou feines va poder crear perill en l’inici de la segona part. De fet, Rouzé va tornar a marcar poc després, aprofitant un servei de Carol (3-1). El tercer gol dels locals semblava un dur cop per als lleidatans, que van veure com els locals ho continuaven intentant. Bars va topar amb Bosch abans que Zilken marqués el 3-2, en una jugada personal. El segon gol va donar esperances a l’Alpicat, però l’alegria va durar molt poc, ja que a la sortida del temps mort va arribar el 4-2, obra de Cañadillas al culminar una jugada per la banda dreta. El quart gol sí que va fer mal als lleidatans, que amb prou feines van donar la sensació de poder ficar-se de nou en el partit. Joan Ramon Serret va disposar d’una tímida ocasió, però l’Igualada tenia la situació controlada. Cañadillas va estar a prop de marcar el seu tercer gol, però va topar amb el pal de la porteria defensada per Bosch. En la següent jugada, l’Alpicat va cometre la desena falta i Rouzé es va disposar a marcar el seu hat-trick. Però el francès es va trobar amb el seu excompany Xavi Bosch.

La gasolina se li va ser esgotant a l’Alpicat, que continua de pega lluny del seu pavelló. Rouzé va estar a prop de marcar el cinquè en la recta final i Uri Llenas també hauria pogut anotar el tercer per a l’Alpicat. Els minuts es van anar esgotant i a l’últim va arribar la sentència dels locals. En una ràpida jugada, Rouzé va cedir la bola al capità Bars, que només la va haver d’empènyer per anotar el 5-2, a falta de 38 segons. No hi va haver temps per a més i l’Alpicat va encaixar la catorzena derrota, l’onzena com a visitant. De fet, els lleidatans només han sumat un punt lluny de la seua pista, el 4-4 davant del Pons Lleida al novembre.

El conjunt que dirigeix Jordi Sito Expósito afrontarà ara dos jornades determinants per a la permanència, ja que dissabte (20.00) rep el Sant Just i el 5 d’abril torna a jugar com a local, rebent el Vic.

❘ igualada ❘ El tècnic del Lleida.net Alpicat, Jordi Sito Expósito, va dir després de la derrota davant de l’Igualada que “ha estat un partit molt complicat perquè el rival ha estat molt seriós. La posada en escena ha estat bona, ja que després de rebre l’1-0 ha quedat clar que hem vingut a puntuar. L’equip ha arribat al descans amb molt bones sensacions, perquè estava posat molt bé sobre la pista. Teníem la bola i érem capaços de crear perill. En el descans hem parlat sobre sortir igual i ens hem trobat amb el 2-1 tot just treure de centre. Ho hem notat a nivell anímic i l’Igualada ho ha aprofitat”.

L’entrenador va afegir que “malgrat rebre el tercer no hem abaixat els braços i estàvem forts. El 4-2 ens ha fet molt de mal, perquè era el moment en què podíem atansar-nos en el marcador. Aquí, el rival s’ha mostrat molt sòlid, molt tranquil amb el resultat a favor”.

Expósito també va assenyalar que “crec que hem pagat els errors molt cars, ja que n’hem comès molt pocs al llarg del partit. L’Igualada els ha sabut aprofitar, perquè estem parlant de l’OK Lliga. Tanmateix, nosaltres hem d’estar satisfets de l’esforç que hem fet en aquest partit, que l’equip vol tirar-los endavant”.

“Hem de ser forts de cara als dos partits que tenim ara a casa, perquè el que necessitem és sumar punts, a més de tenir bones sensacions de cara al final de la temporada”, va afegir l’entrenador lleidatà.