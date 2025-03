El Linyola bat per la mínima l’Almacelles

Publicat per PEPE MARTÍNEZ Creat: Actualitzat:

L’Almacelles va perdre per la mínima davant del Linyola en un partit igualat però que es va decantar per als visitants a la segona part. En els minuts inicials, el Linyola va dominar el matx però a poc a poc els locals van començar a canviar la dinàmica i van disposar de diverses ocasions clares per avançar-se en el marcador. Després del descans, el xoc no va tenir un dominador clar fins que Graells va anotar el gol de la victòria per al Linyola (0-1, 71’). Malgrat la diana, els locals van provar d’empatar però la defensa visitant va saber defensar l’avantatge en tot moment, cosa que va permetre al Linyola sumar els tres punts.