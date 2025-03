Ocasió perduda per al Hiopos Lleida, que cau davant d’un Joventut liderat per Tomic

L’Hiopos Lleida va deixar escapar ahir una bona oportunitat per obrir més bretxa respecte a les posicions de descens, ja que pràcticament tots els rivals directes també van perdre els seus partits –només va guanyar el Bilbao–. Els de Gerard Encuentra van perseguir la novena victòria del curs fins gairebé l’últim segon, però la falta d’encert en moments clau del duel i la poca aportació d’algun jugador, unit al gran partit de Tomic i Hanga, van acabar per decantar la balança a favor dels verd-i-negres (81-86), que trenquen així una ratxa de tres derrotes seguides.

El xoc va començar a torçar-se ja des del començament. L’Hiopos Lleida va tenir de nou un inici de primer quart horrible, amb un joc molt precipitat, sense fluïdesa ni encert ofensiu i massa tou en defensa, la qual cosa va facilitar molt el treball dels verd-i-negres, que van començar molt entonats en atac.

El 2-0 inicial de Villar va ser ràpidament contestat pel Joventut amb un parcial de 0-13 que va obligar Gerard Encuentra a parar el matx (2-13). La seua decisió va ser radical i va optar per un triple canvi, donant entrada a Batemon, Walden i Paulí per uns desencertats Bropleh, Villar i Hasbrouck, i poc després va rellevar Muric per Bozic i Oriola per Madsen, renovant del tot el cinc titular a la recerca d’un canvi de dinàmica que no va tardar a arribar.

Un triple de Muric, que trencava un 0 de 5 dels lleidatans, va ser l’inici de la reacció. Amb el 5-0 de parcial, que reduïa el desavantatge a sis punts (7-13), Dani Miret va demanar temps, però de poc li va servir ja que els seus homes ja no tenien tanta facilitat per anotar a causa de la defensa més intensa dels de bordeus.

El triple de Robertson (7-16) tot just tornar a pista no va frenar la remuntada de l’Hiopos que, liderat per Batemon, Muric i Walden, va completar un altre parcial, ara de 12-0, que el va situar per primera vegada davant en el marcacor (19-16), tres punts de renda que acabarien sent quatre al final del primer assalt (22-18) al completar un parcial demolidor de 20-5 en tot just cinc minuts.

L’encert de Walden, Batemon i Oriola des dels 6,75 va mantenir l’equip amb avantatge en l’arrancada del segon quart (35-33), però els lleidatans continuaven fallant llançaments molt alliberats, com dos triples seguits de Paulí que van permetre al Joventut agafar cinc punts d’avantatge al descans (40-45), en gran part gràcies a l’encert anotador de Hanga i, sobretot, a un Ante Tomic que començava a sembrar el pànic a la zona.

De tornada dels vestidors, el partit es va reprendre amb un intercanvi de cistelles. El protagonisme va ser per als exteriors, en especial Batemon, que gràcies a dos triples, ben secundat per un recuperat Bozic, autor de sis punts en aquest tram, no només va impedir que la Penya tornés a agafar una renda important sinó que va tornar el comandament del lluminós a l’Hiopos (57-56, m. 25). Miret no va tardar a parar de nou el partit i el seu equip va frenar l’empenta local, aconseguint tancar el tercer assalt amb quatre punts a dalt (65-69).

El duel continuava estant obert, però un mal començament d’últim quart va tornar a penalitzar l’equip lleidatà, que en poc més de tres minuts es va veure vuit punts a baix (67-75) després d’encaixar un parcial de 2-6, gràcies a l’encert de Hanga i Dekker. Encuentra va parar ràpidament el matx, però aquesta vegada la solució que va idear no va fer efecte.

Tomic, que ahir va fer història a l’igualar al nord-americà Corny Thompson com l’estranger que més partits ha disputat amb el Joventut (172), va anotar tot just reprendre’s el joc i va elevar la renda fins als deu punts (67-77), una bretxa que ja va ser definitiva.

El pivot de Dubrovnik va anotar i va assistir, i va ser clau en aquest últim assalt perquè el Joventut aguantés l’avantatge. L’Hiopos, que mai va defallir, ho va seguir intentant, però de vegades més amb el cor que amb el cap. Bozic i, sobretot, Oriola, que mai va donar una pilota per perduda, mantenien les esperances amb cistelles molt treballades.

Però amb 77-83 es van produir dos accions polèmiques que van tallar la reacció. En la primera, els col·legiats no van assenyalar uns passos que semblaven clars de Tomic, que va acabar assistint Kraag perquè situés l’avantatge una altra vegada en vuit punts (77-85), i en l’acció posterior van xiular una falta en atac a Batemon molt rigorosa.

En el tram final, els rebots ofensius van donar aire al Joventut davant d’un Hiopos molt precipitat i que va fallar cistelles molt franques que haurien posat una mica més cara la victòria als verd-i-negres.