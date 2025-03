Pedri reconeix que “és complicat recuperar en menys de 72 hores”

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El centrecampista del Barcelona Pedro González Pedri va assegurar ahir que “és complicat recuperar en menys de 72 hores”, amb referència als cinc partits que afrontarà l’equip blaugrana en dotze dies, en què estaran en joc la Lliga, la Copa del Rei i la Lliga de Campions. “Cada vegada hi ha més partits i el calendari està més atapeït. És veritat que tampoc hi ha gaires dates on jugar-los, però sempre es pot buscar una altra solució. Crec que, al posar tants partits, el futbol perd una mica el nivell d’intensitat i de joc”, va declarar el canari.

No obstant, Pedri, que va presentar Pedri y la leyenda de las botas de oro, un conte infantil protagonitzat per ell, va assegurar que no els queda una altra opció que “acceptar-ho i continuar jugant”, a l’espera que “els qui tenen el poder decideixin canviar-ho”.

D’altra banda, la plantilla del Barça va reprendre ahir l’activitat després de cinc dies de vacances per als jugadors que no van acudir amb les seues seleccions i ho va fer amb la novetat dels internacionals sub-21 d’Espanya Fermín, Gerard Martín i Pablo Torre, que van ser alliberats pel seleccionador, a més d’Iñigo Martínez, que va ser la gran sorpresa després que fos baixa en la concentració de la selecció per lesió.