Espanya sub-19, a l’Europeu amb el lleidatà Omar Janneh

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La selecció espanyola sub-19 va golejar ahir a Itàlia Letònia (1-4) i es va classificar per a l’Europeu. El lleidatà Omar Janneh va jugar de titular i va completar tot el partit amb un gran rendiment, malgrat no anotar cap dels quatre gols de la selecció. Els nois dirigits per Paco Gallardo completen l’aturada invictes, amb dos victòries i un empat. Espanya defensarà títol en la fase final de l’Europeu sub-19 que es disputarà del 13 al 26 de juny a Romania.