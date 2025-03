“Ho diuen les estadístiques, no hi ha cap població tan petita com la nostra que hagi tingut tantes fitxes federatives com nosaltres”, explica Toni Sala, president del Club Tennis Taula Portell, una entitat d’aquesta pedania de Sant Ramon “en la qual som seixanta habitants”.

Des d’aquest club, pròxim a complir 35 anys d’activitat, surt la qualitat sense el factor quantitat. L’equip B ha revalidat aquest mes el títol de campió de la Segona divisió Provincial. “És el sisè títol provincial de Lliga que guanyem”, assenyala orgullós Sala.

“Tenim dos títols de Primera i aquest és el quart de Segona.” I això amb només dotze llicències, encara que hi ha hagut anys en què n’han tingut dos o tres més.

“Som l’Athletic Club de Bilbao del tenis taula”, fa broma el president. “No tots els jugadors som de Portell, encara que cinc sí, però des de sempre tots els nostres jugadors han estat de la Segarra.”

Toni Sala explica que la d’aquest club “és una història d’amor. Tinc 47 anys i des de sempre he vist una taula de joc a Portell i tota la gent del poble jugant, especialment durant l’estiu. La gent de la meua generació sempre juguem i el 1990 vam decidir fer un pas més i formar el club. Ja des de l’any següent sempre hem competit a les lligues provincials”.

La pròxima temporada tant el CTT Portell A com el B compartiran categoria, la Primera divisió Provincial. “L’any passat també vam guanyar la Lliga de Segona i vam optar per no pujar, però ara sí, perquè cal pensar també que el nivell dels més joves millori. Quedarà una mica estrany, però ja demanarem jugar en la primera jornada de Lliga”, afegeix el dirigent.

Admet que “és una satisfacció que des d’un lloc tan petit com el nostre portem el nom del Portell a Lleida o a Andorra. I de vegades hem guanyat!, això és brutal!”, valora.

Destaca també que “cap dels jugadors paga res, només cadascun ens comprem el material i anem amb els nostres cotxes als desplaçaments”. El pressupost del Club Tennis Taula Portell és de 3.000 euros. “L’ajuntament de Sant Ramon, del qual depèn Portell, sempre ens ha ajudat i després tenim l’aportació que ens fan alguns patrocinadors”.

Toni Sala destaca que “la clau és l’accés a la instal·lació en la qual entrenem i juguem”. Els equips disputen els seus partits al local social de La Unió de Portell. “Està sempre obert, la gent hi va a entrenar quan vol o quan pot i no tenim horaris. La clau de la sala és a casa meua i el que vol entrenar la ve a buscar. Som autosuficients en tot”, afegeix.

Aquest sisè títol el van aconseguir derrotant el Calaf en un partit que es va disputar al Centre de Tecnificació de les Borges Blanques i el van aconseguir a falta de quatre jornades per al final. Tots, en aquest petit gran club, creuen que no serà l’últim títol.