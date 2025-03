Flick critica la gestió dels partits a Espanya

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El FC Barcelona rep avui l’Osasuna a l’Estadi Olímpic Lluís Companys (21.00), en el partit corresponent a la jornada 27 de LaLiga, un encontre que s’hauria d’haver disputat el 8 de març però que va ser suspès per la mort del doctor Carles Miñarro, al qual l’equip blaugrana vol dedicar un triomf que li permeti augmentar el seu avantatge en el liderat a tres punts. L’entrenador Hansi Flick va criticar ahir la gestió que fa LaLiga amb la pluja de duels que han d’afrontar. “Quan juguem fora, sempre és a les nou i tornem a casa de matinada, i això no és òptim. No estic content amb aquesta situació. I a més, quan veus com ho fan altres lligues, amb els seus equips, amb els seus clubs, quan juguen a la Champions, és totalment diferent la situació”, va assenyalar.

Tampoc va voler explicar com va ser la seua reacció quan va conèixer que el partit davant de l’Osasuna s’anava a disputar aquest dijous. “No vull parlar de la meua reacció perquè no va ser bona. Hem d’acceptar-ho, és així, ho han decidit i ja està. I evidentment, em sembla que és una cosa que no podem canviar.”

Va afegir que “potser és necessari que la UEFA o la FIFA, després d’una pausa amb les seleccions, diguin que és necessari que els jugadors puguin descansar dos o tres dies. És l’únic que puc dir, i l’únic que podríem canviar, fer que reflexionin. Però al final les coses són així, juguem, hem de jugar, la Lliga ho ha acceptat, diu que hem de jugar i nosaltres, amén, ho fem”, va insistir.

Va explicar que els canvis de planificació al tenir un enfrontament just després de l’aturada de seleccions són una “qüestió de velocitat” i que han hagut de deixar els jugadors internacionals sense dies de descans. “Després dels partits amb les seues seleccions, hem decidit que els jugadors tinguin dos dies de descans i això podria ser una bona situació per a ells, però ho hem hagut de canviar totalment i també per als jugadors d’Espanya, de França i d’Holanda. S’han recuperat bé”, va assegurar.

Raphinha i Araujo, fora de la convocatòria

L’entrenador blaugrana va confirmar que Raphinha i Araujo, nouvinguts dels seus compromisos amb les seues respectives seleccions, queden descartats de la convocatòria per al partit d’avui. Va assenyalar també que Iñigo Martínez i Eric seran titulars i Cubarsí tindrà descans encara que serà a la banqueta.

L’equip ha d’afrontar set partits en 19 dies

El d’avui davant de l’Osasuna és el primer dels set partits que el Barcelona ha d’afrontar en 19 dies. Diumenge rebrà el Girona, el dimecres 2 de maig tindrà Copa davant de l’Atlètic, el dia 5 rep el Betis, el dia 9 rep el Borussia Dortmund a la Champions, al qual visitarà el 15, i abans jugarà a Leganés.