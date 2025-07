Líders en solitari

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

❘ barcelona ❘ El Barça es va sobreposar ahir a la nit al cansament dels seus internacionals i va consolidar el liderat al derrotar l’Osasuna (3-0), amb gols de Ferran Torres, Dani Olmo –de penal– i Robert Lewandowski, en el matx que va ser ajornat el 8 de març per la mort del metge blaugrana Carles Miñarro.

El quadre català, invicte el 2025 al cap de 19 partits, es va situar amb tres punts d’avantatge sobre el Reial Madrid a la cúspide de la classificació després d’un enfrontament en el qual va monopolitzar la pilota i va encarrilar el triomf amb dos gols a la primera meitat, encara que l’alegria no va ser completa per als de Hansi Flick a causa de la retirada d’Olmo per lesió en el minut 28.

El compromís va agafar a contrapeu ambdós equips, que havien demanat sense èxit el canvi de data per la proximitat amb els encontres de seleccions, que van privar el Barça de Raphinha. Gavi va ocupar el lloc del brasiler, mentre que l’acabat de recuperar Iñigo Martínez va formar en defensa amb Eric García, elegit en detriment del tocat Cubarsí i d’Araujo, reservat després de jugar amb Uruguai. Encara que la gran novetat inicial va ser la suplència dels referents ofensius dels dos equips, Lewandowski i Budimir, reemplaçats per Ferran Torres i Raúl García, respectivament. Minvat per les baixes de Lucas Torró i Bryan Zaragoza, el quadre navarrès va cedir en tot moment la iniciativa al Barcelona, amo de la pilota.

El quadre blaugrana ajuntava molts homes per dins i havia d’associar-se al primer toc per desordenar el bloc visitant. Així va arribar l’1-0, amb una paret entre De Jong i Ferran Torres, seguida per l’obertura del neerlandès a la banda esquerra per a la centrada tensa de Balde, que va trobar al primer pal la rematada precisa del valencià, estirant la cama dreta (1-0, min.11).

Sense donar marge a la reacció, el Barça va atacar els dubtes de l’Osasuna. Pedri va dibuixar una passada quilomètrica per al desmarcatge d’Olmo, a qui el porter va fer caure dins de l’àrea. Va assumir l’egarenc la responsabilitat del penal, que Herrera va parar en primera instància, però el col·legiat el va manar repetir perquè Moncayola va entrar abans de temps a l’àrea i va refusar el rebuig. La segona va ser la vençuda, amb un xut ajustat al pal que va enganyar el porter (2-0, min.21). Poc li va durar l’alegria a Olmo, que tot seguit va deixar el seu lloc a Fermín López per lesió.

Després del descans, Flick va reservar De Jong, substituït per Pablo Torre. El Barça va bressar la pilota fins a trobar la sentència en una transició dirigida per Fermín López i culminada, de cap, per l’acabat d’incorporar Lewandowski (3-0, min.77).

Amb el partit dat i beneït, el primer dels set encontres que el quadre català jugarà en 19 dies, Flick va accelerar les rotacions i Pau Víctor hauria pogut firmar el quart en un mà a mà aturat per Herrera. Poc va importar, ja que el Barça va saber consolidar el liderat de LaLiga amb una actuació molt solvent.

Flick: “Estem bé, però queda encara molt”

El tècnic del FC Barcelona, Hansi Flick, mostrava després del matx una felicitat incompleta per la lesió de Dani Olmo. “Estem realment en un bon moment, però queda encara molt. Estic molt orgullós dels meus jugadors. El partit no era el millor dia per jugar-lo i nosaltres ho hem pagat car amb la lesió d’Olmo”, va assenyalar el tècnic.

D’altra banda, l’ajuntament va aprovar ahir el permís per poder realitzar durant 24 hores, al llarg de 4 dies entre setmana i fins al 7 d’abril, els treballs necessaris per seguir amb les obres del nou Spotify Camp Nou.