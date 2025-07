Iñigo Idiakez: “És la final de les finals per enganxar-se a la lluita”

El Lleida CF rep demà el Terrassa en un partit que s’ha convertit “en la final de les finals” per al conjunt blau. El tècnic dels lleidatans, Iñigo Idiakez, va assumir ahir que “és l’última oportunitat per enganxar-se en la lluita pel play-off”, a més d’admetre que “hem de canviar la imatge d’aquests tres últims partits”, en els quals els blaus sumen dos punts de nou possibles des que ell va arribar.

Així, per a un duel clau davant d’un rival que arriba en una situació molt similar a la del Lleida (onzè a sis punts del play-off, amb els blaus novens, a cinc), el basc va demanar que “l’afició vingui a ajudar-nos, perquè sense ells som un menys”.

“Sé que estan enfadats i els demanem perdó, però només vull que durant el partit ens donin suport i, després, si no els agrada el que fem, que ens xiulin si fa falta, però soc optimista que el partit sigui la clau per mirar cap amunt”, va afegir l’entrenador, que manté la baixa de Solbes, a més del dubte d’Òscar Rubio, que es va perdre l’últim matx.

El tècnic va reconèixer també que “l’últim partit va ser molt dolent” i que “encara no he trobat l’onze ideal”. De fet, va reiterar una setmana més que “l’equip entrena molt bé, però portem molt temps sense trobar la tecla. Som éssers humans, passen moltes coses pel cap de tots i és molt difícil jugar amb l’ansietat que no surtin les coses”.

Per deixar enrere aquest mal moment, va explicar que “intentem donar als jugadors el màxim d’instruments perquè estiguin segurs del que fan i en el meu cas em toca encertar amb els onze que surten d’inici, que no em penedeixi de la decisió als 20 minuts i que donin el màxim, això és innegociable”.