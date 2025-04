L’Atlètic Lleida venç al Mollerussa en el derbi (0-4)

Publicat per guillem montardit Creat: Actualitzat:

El partit ha començat amb una alta intensitat, amb moltes pilotes aèries i amb l’esfèric molt disputat entre ambdós equips. Al minut 6, un servei de banda ràpid de Villote cap a Wilber que ha fet una centrada rasa cap a Boris i només ha hagut de posar el peu per anotar (0-1). A partir d’aquest moment, ha estat el conjunt de Gabri qui ha portat les regnes del partit. Al minut 17, una centrada de Sule rematada per Wilber s’ha estavellat al pal i, acció següent, Putxi ha comès penal sobre Boris. Wilber l’ha transformat i ha posat el 0-2 de “Panenka”. El Mollerussa també ha volgut dir la seua, prova d’això ha estat un xut de Guillem Porta que ha posat l’ai al cor tot i sortir fregant el pal de Pau Torres. A l’equador de partit, una topada entre Jordi Puig i Pau Torres ha fet saltar les assistències per atendre el porter i el mollerussenc s’ha emportat la targeta. A cinc minuts pel final de la primera meitat, Victor Villote ha estirat la samarreta a Lamin i això li ha provocat la groga. La falta ha finalitzat amb una tímida rematada del mateix Lamin. Dos minuts després, una jugada en atac del Mollerussa tallada per Dauda, ha acabat en un contraatac ràpid de Sule, ha posat una centrada rasa i Boris Garrós s’ha avançat a la defensa del Pla d’Urgell (0-3). Acció seguida, Victor Villote ha tornat a cometre una nova falta sobre Lamin i li ha costat l’expulsió. La primera part ha acabat amb una groga per a Wilber i un xut desviat de Guillem Porta.

La segona meitat ha iniciat amb un canvi pel Mollerussa, en què ha entrat Graells Jr, i un per l’Atlètic Lleida. El primer xut de la represa ha estat pel conjunt del Pla, Lamin ha buscat superar a Pau Torres, però aquest l’ha aturat. Al 60, Guillem Porta ha etzibat una canonada, però s’ha trobat amb la mà de Pau Torres sota pals. Era el Mollerussa qui estava fent els mèrits per anotar, però en la primera aproximació de l’Atlètic Lleida en aquesta segona meitat ha acabat amb gol de Boris Garrós, que ha anotat l'Hat-Trick (0-4). Seguidament, ha marxat substituït i ha entrat Joanet. Des del quart gol, el Mollerussa ha abaixat els braços i ha estat l’Atlètic Lleida qui ha dominat l’últim quart de partit amb diversos xuts on ha hagut d’intervenir Marc Arnau. Finalment, l’àrbitre no ha afegit res i el derbi lleidatà se l’ha emportat l’Atlètic Lleida.

La setmana vinent el Mollerussa viatja fins a Barcelona per jugar contra l’Europa B i l’Atlètic Lleida rebrà al Farrús al Peralada.