Marc Márquez s'endú la pole i el triomf en l'esprint

Marc Márquez (Ducati) va culminar ahir una altra exhibició al circuit d’Austin, on va firmar la pole i posteriorment es va imposar en l’esprint del Gran Premi de les Amèriques, per tercera vegada en les tres proves del campionat. A més, de nou, el vuit vegades campió del món va creuar la meta just davant del seu germà Àlex Márquez (Ducati), segon, que va relegar Francesco Bagnaia (Ducati) a la tercera posició.

Marc va aguantar la seua pole position davant l’afany de Bagnaia, que havia passat del sisè al segon lloc en la primera de les 10 voltes, i al final va ser depassat per Àlex just després que el seu germà hagués donat un ensurt.

Di Giannantonio (Ducati) va ser el que pitjor va gestionar aquesta sortida, ja que es va endarrerir des de la segona posició fins a haver de pugnar per ser cinquè amb Fabio Quartararo (Yamaha). Al davant dels dos, es van escapar els Márquez, amb Marc mantenint distàncies respecte a Àlex.

El petit dels Márquez es va atansar una mica al seu germà en els instants finals, però sense posar en perill l’enèsima victòria de Marc al Circuit de les Amèriques (COTA). Pecco Bagnaia va segellar el tercer lloc, Di Giannantonio va acabar quart i Morbidelli va tancar el top 5.

Abans, el germà gran dels Márquez havia conquerit la pole per a les dos curses en el COTA. Un crono de 2:01.088 va valer al de Cervera per garantir-se aquesta posició de privilegi en la carrera llarga dominical, que li permetrà encapçalar una primera fila on l’acompanyaran dos Ducati més, la de Di Giannantonio i la del seu germà.

L’acció va començar a Austin amb una accidentada Q1, interrompuda per bandera roja durant alguns minuts després que Raúl Fernández (Aprilia) s’estavellés contra les proteccions en el revolt 10, un accident sense conseqüències físiques. Finalment, l’italià Luca Marini (Honda) i Quartararo van aconseguir l’accés a la Q2.

En la tanda definitiva, Marc va liderar aviat en un quartet que ja anava sota del 2:02. Una fuetada amb el revolt 11 durant la segona volta llançada el va frustrar i a minut i escaig del final el seu germà li va arrabassar el millor temps. Tanmateix, aquest 2:01.088 in extremis va aixecar Marc de nou al cim, aconseguint tres poles per primera des del2019. Di Giannantonio, a qui van tornar una volta anul·lada, va aconseguir posicionar-se entre els dos Márquez.

Mentrestant, Pedro Acosta (KTM) va completar una gran sessió fins a començar quart a la graella, mentre que Joan Mir es va garantir ser vuitè a l’arribar des de la Q1. Al seu torn, Viñales i Fermín Aldeguer (Ducati), respectivament, partiran desè i dotzè.