Àlex, nou líder

Àlex Márquez (Ducati) és el flamant nou líder del Mundial de MotoGP, per primera vegada en la seua carrera, després d’acabar segon en el Gran Premi de les Amèriques i aprofitar l’abandó del seu germà Marc quan liderava folgadament la carrera. Francesco Pecco Bagnaia (Ducati) va ser l’altre dels beneficiats, ja que va aconseguir la seua primera victòria de l’any i retalla distàncies.

La situació a la sortida va ser caòtica per les condicions de la pista com a conseqüència de la pluja, que després va parar, la qual cosa havia de determinar l’elecció dels pneumàtics. La majoria dels pilots va optar per la configuració de mullat, amb pneumàtics d’aigua, si bé tots anaven a tenir l’opció d’entrar als tallers a canviar de moto al ser declarada la cursa des del principi entre banderes. No obstant, va saltar la sorpresa i va regnar el caos quan Marc va sortir corrents cap al seu taller. Va saltar com un ressort Bagnaia i tots els altres pilots van començar a entrar als boxs, la qual cosa a la fi va obligar a mostrar bandera roja i reprendre la prova amb un procediment ràpid de sortida i una volta menys (19).

Aquesta vegada tots els pilots van optar per sortir amb pneumàtics de sec (slicks), però amb l’opció d’entrar en tallers per canviar de moto si la pluja tornava. A la segona sortida, Marc Márquez va tenir problemes per bloquejar la suspensió davantera de la seua moto i Maverick Viñales va haver d’abandonar-la amb problemes en la KTM.

El semàfor es va apagar, Marc no va fallar i va ser el primer a negociar l’angle de final de recta davant del seu germà i de Bagnaia, amb Fabio di Giananntonio (Ducati) i Pedro Acosta (KTM) darrere. En tot just una volta, Marc va aconseguir enganxar una forta estirada, mentre la baralla entre Bagnaia i Àlex no feia sinó beneficiar-lo per ampliar encara més el seu avantatge, amb Diggia com a convidat especial i més enrere un altre grup encapçalat per Jack Miller i en el qual també hi havia Fabio Quartararo, Acosta i Franco Morbidelli (Ducati).

En la segona volta, Marc Márquez comptava amb un segon d’avantatge sobre el seu germà, que va saber mantenir a ratlla Bagnaia i Diggia en aquells primers minuts. La tònica no va variar fins que en el quart gir l’italià va decidir atacar el lleidatà en la frenada del revolt 12. L’interès s’havia de centrar a comprovar si Bagnaia seria capaç de recuperar el gairebé segon i mig d’avantatge amb el qual comptava Marc i el cert va ser que en aquesta primera volta davant d’Àlex li va esgarrapar gairebé tres dècimes al germà gran dels Márquez. No va tardar a arribar la resposta de Marc, que en la següent volta va fer el gir ràpid de carrera al rodar en 2:02.466, rècord del circuit, superant l’aconseguit l’any passat per Viñales.

Marc va rodar líder amb una precisió mil·limètrica, controlant en tot moment tant Bagnaia com Àlex, que anaven darrere, amb Di Giannantonio consolidant-se en la quarta posició i Morbidelli cinquè. Marc va tornar a batre el rècord del circuit en dos ocasions, al rodar en 2:02.433 en la sisena volta i 2:02.221 en la setena, en la qual Acosta va caure a terra al revolt 1, encara que sense deixar anar l’embragatge va poder tornar a pujar a la moto i va continuar.

Però el que semblava que no succeiria va passar. L’error de Marc, que va trepitjar la línia blanca al revolt 4 i se’n va anar a terra. Encara que va poder tornar amb la moto molt danyada (sense l’estrep del costat dret) ho va fer en la vintena posició, deixant sol al capdavant Bagnaia, que es va trobar amb el liderat i que en certa mesura va activar Àlex, que va intentar, sense èxit, caçar l’italià. Marc Márquez va intentar aguantar en cursa, però va resultar impossible a causa de les condicions tècniques de la moto i a menys de 6 voltes per al final va decidir abandonar al no tenir opcions de puntuar.

Bagnaia va consolidar la seua primera victòria, davant d’Àlex i Fabio di Giannantonio, mentre que Fermín Aldeguer (Ducati), que va arribar a remuntar fins a la cinquena posició, va caure a terra a menys de tres voltes per al final. La quarta posició va ser per a Morbidelli, davant de Jack Miller, Marco Bezzecchi, Enea Bastianini, Luca Marini, Ai Ogura i Quartararo.