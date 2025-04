Daltabaix total: el Lleida segueix de mal en pitjor i ja té el play-out a només tres punts

Publicat per ARNAU VILÀ FONT Creat: Actualitzat:

El Lleida CF segueix una setmana més sense aixecar el cap i ahir va veure com el Terrassa feia més profunda la ferida que els blaus tenen oberta des de fa temps, al passar per sobre seu amb un contundent 0-3 per dilapidar totes les opcions d’arribar al play-off dels d’Iñigo Idiakez.

En un Camp d’Esports cada vegada més resignat, l’equip va encadenar una nova jornada sense guanyar i continua sense poder sumar els tres punts a casa aquest any. L’espiral negativa del Lleida s’agreuja, amb un equip que transmet dubtes, sense idees en atac i massa fràgil en defensa, cosa que obliga la plantilla a mirar només cap avall, ja que la posició de play-out, ocupada per l’Olot, ja és només a tres punts, mentre que el play-off d’ascens es troba a uns set punts de diferència que semblen impossibles de recuperar.

El partit va començar amb el Lleida intentant portar la iniciativa, però sense profunditat ni claredat. Mentrestant, el Terrassa, ben plantat sobre la gespa, esperava la seua oportunitat per colpejar. I no va tardar a fer-ho: en l’equador del primer temps, amb tres passades, l’equip egarenc va trobar Aythami sol dins de l’àrea i el nou va creuar la pilota lluny de l’abast d’Iñaki (0-1).

El gol va deixar molt tocat el conjunt local, que va entrar en una fase d’imprecisions i nerviosisme. Malgrat el cop, el Lleida hauria pogut empatar a la mitja hora de partit quan Fran Pérez, després d’una retallada dins de l’àrea, va servir per a Unax a la frontal de la petita però va creuar massa una pilota que va passar a centímetres del pal.

Després del pas per vestidors, Idiakez va canviar Dylan per Adri Gené, símptoma que els fins a sis canvis que va introduir a l’onze inicial no funcionaven, i el Lleida va mostrar un indici de reacció. En el 48, Unax va tenir una gran oportunitat al trobar-se sol davant del porter després d’una bona passada de Quadri, però no va encertar davant de Marcos, que va blocar sense problemes.

L’equip local va semblar despertar-se i, en el 65, Unai va gaudir d’una altra ocasió clara al rebre dins de l’àrea escorat, però el seu tret va acabar a les cames del porter. Tanmateix, just en la següent jugada, el mateix Unai va ser expulsat per doble groga per una entrada a deshora, fent encara més difícil la tasca, almenys, d empatar.

Amb un home més, el Terrassa va sentenciar en els minuts finals. En el 82, va arribar el 0-2 amb una jugada definitòria del moment de l’equip: Jofre va caure dins de l’àrea i mentre els defenses gesticulaven per dir al col·legiat que no era penal, Gil Muntadas va recollir la pilota i va xutar al costat del pal per sentenciar el matx amb un gol que feia desfilar els espectadors del Camp d’Esports.

Tot just sis minuts després, el conjunt visitant va tancar la victòria amb un contraatac que va suposar el definitiu 0-3. Una altra vegada l’extrem Jofre va trobar espai per la banda i va centrar a l’holandès Boere, que, a boca de canó, va posar el pit per marcar a dos metres de la línia de gol.

La derrota deixa el Lleida sumit en una crisi evident. Més enllà dels resultats, les sensacions són preocupants. Iñigo Idiakez continua sense conèixer la victòria com a nou tècnic i l’afició, per la seua part, comença a perdre la paciència. Mostra d’això va ser que a l’acabar el partit la grada del Gol Nord va estar conversant amb Campins, Iñaki i Neyder per buscar explicacions a la terrorífica situació actual.