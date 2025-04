La plantilla del Lleida, amb retards i pagaments incomplets

A banda de la mala dinàmica esportiva , la plantilla i el cos tècnic estan patint retards i situacions d’impagament des del mes de gener, una situació que s’estén al personal d’oficina, direcció esportiva i futbol base, segons ha pogut saber SEGRE. L’última nòmina que l’equip va rebre de forma regular va ser la del desembre, encara que també existiria alguna excepció amb impagaments anteriors.

Des d’aleshores, els pagaments de les nòmines del gener i el febrer s’han executat amb retards i no de la mateixa forma entre tota la plantilla, la qual cosa ha provocat diferents situacions dins de l’equip.

Així, alguns jugadors han rebut les quantitats pertinents, d’altres no han cobrat res i fins i tot un grup ha ingressat part dels seus salaris però no de forma completa, segons reflecteixen les seues nòmines, que tenen un sou fix i un extra d’ajuda per a l’habitatge.

Segons la informació obtinguda per SEGRE, la plantilla es va trobar en una situació pràcticament igual la temporada passada, quan a partir del mes de gener es van començar a retardar els pagaments de les nòmines fins a final de la temporada, encara que llavors no es va denunciar per la bona situació esportiva que travessava l’equip, que lluitava per l’ascens i va acabar cobrant les quantitats que els corresponien, malgrat els retards.

Hi ha el temor dins de l’equip que aquesta situació s’allargui encara més, tenint en compte que avui s’acaba el mes de març i els deutes amb la plantilla assolirien els tres mesos en alguns casos, tenint en compte que, per contracte, els pagaments es realitzen en els primers dies del mes següent, per la qual cosa el club pot pagar el març fins a aproximadament el 10 d’abril.

La situació podria comportar conseqüències en el dia a dia de l’equip, perquè la falta de cobraments provoca que, segons les fonts consultades, el fisioterapeuta que assisteix als entrenaments hagi decidit deixar de fer-ho amb efecte immediat, una cosa que suposaria un dur cop per a la preparació física de la plantilla en el tram final de temporada. Els dirigents estan informant de forma ocasional els membres de la plantilla sobre la situació dels cobraments, malgrat que els jugadors viuen la problemàtica amb incertesa.