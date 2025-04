Iñigo Idiakez, entrenador del Lleida: “no ens ha sortit res i no trobo la solució”

Publicat per ARNAU VILÀ FONT Creat: Actualitzat:

“No ens ha sortit absolutament res. Els jugadors ho han intentat, alguns controlen millor l’ansietat que d’altres, però no puc dir-hi res en contra excepte que a les àrees no hem estat prou forts i davant d’un equip així, com el Terrassa, passa això .” Així va analitzar el partit el tècnic del Lleida, Iñigo Idiakez, que va lamentar que “després de l’expulsió, amb la nostra situació i amb aquesta ansietat, al final hem aguantat com hem pogut”.

Davant de la difícil situació de l’equip, a només tres punts del play-out, va assumir que “l’única opció que queda és mirar cap a nosaltres i aconseguir que aquest equip guanyi partits, perquè la realitat és que fins ara no ho hem aconseguit”.

Així mateix, va asseguar que “he d’intentar buscar la solució, ho estic intentant, buscar sistemes, jugadors, i la veritat és que tampoc no ho estic aconseguint”, va continuar lamentant el tècnic basc, que va incidir en la idea que la “feina” és l’única solució “per acabar la temporada el millor possible i donar la volta a la situació, perquè aquests últims partits seran durs i hem d’acabar de la millor manera”.

A més, va sentenciar que “teníem clar el plantejament, hem canviat coses, i volíem donar opció avui a jugadors joves, perquè de vegades no tenen aquesta ansietat que poden tenir altres que són més responsables. Parlant clar, volia veure si podien posar-hi una mica de barra i aconseguíem coses”.

Per la seua banda, Joan Campins, va reconèixer que “érem conscients que era un punt d’inflexió i, ara, arribats a aquesta situació, només queda deixar el club on ha de ser, perquè aquesta temporada no hem estat a l’altura. No estem donant el que es mereix un club com el Lleida”. També en la mateixa línia es va expressar Fernando Cortijo, que va declarar que l’únic objectiu de la temporada és “salvar el club”.