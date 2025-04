Punt escàs per a Guissona i Castellserà

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El Guissona no va poder passar de l’empat davant d’un necessitat Castellserà, que havia de sumar punts per poder aspirar a sortir de les posicions de descens. La primera part va ser igualada, amb ocasions per a ambdós equips, però qui es va avançar va ser el Castellserà amb el gol de Suárez (1-0, 11), malgrat que els locals van provar d’anotar però Ruiz va tapar bé la porteria. A la segona, el Guissona va voler empatar en tot moment i Laarif va aconseguir igualar el matx al cap de pocs minuts (1-1, 54). Després del gol, els locals van provar d’avançar-se però la defensa va estar atenta tota l’estona i el xoc va acabar en empat.