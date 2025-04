Un mundialista d’ESO

El lleidatà Aleix Ginés, que el proper dia 30 complirà 15 anys, va fer realitat el seu somni de debutar al Mundial de Superbikes. Va ser aquest cap de setmana passat a l’Autòdrom Internacional do Algarve, a Portimao, on aquest jove pilot de Mollerussa va disputar la seua primera carrera mundialista gràcies a una wild card de Yamaha Europa com a premi per guanyar el 2023 el Campionat de Catalunya de 125.

Va prendre part en la Yamaha R3 Blue Cru World Cup, on va lluitar contra pilots dos i tres anys més grans. Va patir molt en el cos a cos i la falta d’experiència en proves d’aquest calat i de rodatge amb la moto, que posa l’organització pràcticament de sèrie, van ser un hàndicap que va anar salvant dia a dia. Va arribar a rodar durant molts minuts a 2 segons del líder de cursa i va firmar el quinzè lloc dissabte, que li va atorgar el primer punt al Mundial, i el setzè diumenge. “Ha estat una experiència brutal. Al principi tenia molts nervis, però a poc a poc se’m van anar passant i diumenge ja estava més tranquil”, reconeixia ahir Ginés, que malgrat patir en molts moments, va assegurar que “ha valgut la pena i tot el que he viscut em servirà per al futur”, va assenyalar.

El seu pare i mànager, Oriol Ginés, va valorar molt positivament l’experiència. “Ja ens esperàvem anar darrere, hauria estat més estrany el contrari, que sent el més jove i sense cap experiència al Mundial fos al grup davanter. Va agafar bé el grup i va intentar aguantar, però tots els pilots van al límit i perdre dos o tres dècimes per volta és molt temps en aquestes carreres”, va reconèixer.

La pròxima cita del lleidatà serà aquest cap de setmana al circuit de Jerez, on arrancarà el Campionat d’Espanya de Superbikes.

Compagina els estudis de segon d’ESO amb les curses i els viatges

Aleix Ginés es troba en un moment clau de la seua carrera esportiva que podria marcar el futur més immediat, que passa per fer el salt d’aquí a un parell o tres d’anys al Mundial. Aquest és el seu somni, però a punt de complir els 15 els estudis continuen sent una de les seues prioritats. Porta gairebé una setmana fora i fins a mitjans de la que ve no tornarà a casa, ja que després de la cita mundialista s’ha quedat a Portimao fins demà per viatjar directament a Jerez per prendre part en l’arrancada del Campionat d’Espanya i evitar-se així 2.000 quilòmetres extres en viatges. Aquests dies ha aparcat les motos per centrar-se en els estudis de 2n d’ESO que cursa a l’Institut Salt del Duran de Mollerussa.

Va rebre una multa de 250 € i se salva d’una altra de 700 que volien posar-li

Al marge del nivell dels rivals, Aleix Ginés va patir molt amb el reglament. Era la primera vegada que corria una prova mundialista i la falta d’experiència li va jugar alguna mala passada. En la qualificació de divendres va ser sancionat amb 250 euros perquè, a l’incorporar-se a la pista, va transitar per la long lap (carril lent que va per l’exterior del revolt) per no interferir en la volta ràpida d’un grup de pilots que anaven darrere seu, una cosa que està penalitzada en els últims cinc minuts de la qualificació. També va rebre una altra multa, aquesta de 700 €, per trepitjar la línia roja de la recta, que no va haver de pagar-la perquè el vídeo va confirmar que l’infractor no era el lleidatà.