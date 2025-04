La col·locadora Blanca Cano, del CECELL, convocada per la selecció espanyola sub-19

La lleidatana Blanca Cano, que pertany al CECELL i juga com a col·locadora, ha estat convocada per a la concentració de la selecció espanyola sub-19 que tindrà lloc el 14 d’abril a Torrejón de Ardoz (Madrid), per després fer cap a Brussel·les (Bèlgica), on disputarà un bilateral amistós contra la selecció local.

L’equip espanyol mesurarà el seu nivell davant de Bèlgica, pensant ja en el Campionat del Món de la seua categoria que es disputarà a Croàcia i Sèrbia durant el mes de juliol.

Blanca Cano Molina (Lleida, 10-11- 2008) es va iniciar en el voleibol quan tenia 7 anys, després d’haver provat altres esports com l’atletisme i el bàsquet. Els seus inicis van ser al Balàfia Vòlei, però al quedar-se només amb el voleibol masculí, el CECELL va incorporar les jugadores de l’altre club lleidatà.

L’any clau per a la Blanca va ser el 2022 quan va entrar a formar part del programa ARC Voleibol i va ser becada a la Residència Blume.