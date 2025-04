“Tinc fam de títols”

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

L’entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, va assenyalar ahir en vigílies del partit de tornada de les semifinals de la Copa del Rei contra l’Atlètic de Madrid, al Riyadh Air Metropolitano i amb 4-4 de l’anada a Barcelona, que “tinc aquesta fam de guanyar títols i ho donarem tot”, mentre va assegurar que veu un duel “diferent” al d’anada. “Serà una molt bona oportunitat per a tothom, tinc la sensació que és una final abans de la final. Però vull arribar a aquesta final”, va assegurar.

“El mateix passa amb els jugadors, el meu equip juga bé i ens sentim orgullosos, treballem bé en cada entrenament i el que hem aconseguit fins ara és fantàstic, no ha estat per sort. Ens ho mereixem, ho mereixen els jugadors. Hem guanyat la Supercopa però queda en el passat, i volem arribar a la final de Copa”, va asseverar. Va reconèixer que per a l’Atlètic, potser més que per al Barça, aquesta Copa del Rei és el títol més assequible. “És el títol que els queda més a prop, una victòria i estan a la final. Com nosaltres”, va matisar. El tècnic alemany també va confirmar que tant Raphinha, que es va quedar sense jugar davant l’Osasuna, com Cubarsí estan en plenes condicions i podran ser alineats avui (21.30 hores).

D’altra banda, el Barça presentarà al·legacions a la demanda que va interposar l’Osasuna per la presumpta alineació indeguda d’Iñigo Martínez al partit que es va celebrar a Montjuïc dijous passat. Així mateix, Lucas Gómez, metge de la secció de futbol sala, ha estat elegit per cobrir al primer equip de futbol l’absència del traspassat Carles Miñarro.

❘ madrid ❘ El Reial Madrid es va plantar a la final de Copa fent bo el 0-1 de l’anada, després d’empatar amb molt sofriment i a la pròrroga davant la Reial Societat (4-4). El quadre d’Imanol Alguacil no va tardar a equilibrar l’eliminatòria. Va ser al quart d’hora quan Barrenetxea va batre Lunin. El Madrid va reaccionar i Bellingham i Rodrygo van tenir l’oportunitat de l’empat, que va arribar en una jugada d’Endrick a la mitja hora.

A la segona meitat, el Madrid va dominar al principi, però la Reial, després de fallar Oyarzabal un gol cantat, va tornar a igualar l’eliminatòria amb un xut de Pablo Marín que va rebotar en Alaba. Oyarzabal es va rescabalar de l’error i al 80 va ficar la Reial amb un peu a la final fent el tercer, però els blancs van reaccionar i Bellingham i Tchouaméni en tot just sis minuts van capgirar l’eliminatòria (4-3). I quan tot semblava decidit, Oyarzabal va marcar al 93 i va enviar el partit a la pròrroga. Al temps extra, Rüdiger, a la sortida d’un córner, va sentenciar situant el 4-4 que donava la classificació.