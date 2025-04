“Intentem que no ens afecti, però som persones”

Els capitans del Lleida CF van explicar ahir que hi ha companys que ho estan passant malament, a causa de la situació d’impagaments que travessen, tal com va avançar SEGRE dilluns, però asseguren que aniran “a mort” per salvar la categoria, mentre esperen poder reunir-se amb el president del club, Luis Pereira, que ahir va arribar a Lleida des de Suïssa i té previst parlar amb la plantilla i oferir una roda de premsa demà.

La plantilla del Lleida va tornar ahir als entrenaments després de la jornada de descans de dimarts i haver-se exercitat dilluns i els quatre capitans, Joan Campins, Òscar Rubio, Neyder Lozano i Joan Campins, van comparèixer per explicar com està vivint l’equip la situació.

Joan Campins, que va exercir de portaveu, va explicar que el problema acaba repercutint en el terreny de joc. “Intentem que no ens afecti, òbviament, però som persones i hi ha un component emocional. Dediquem molt temps a reunions, a escoltar els companys i quan surts al camp, vulguis o no, portes una càrrega a sobre.”

Va insistir en el fet que “a la plantilla ho hem parlat i ho tenim clar. Volem que l’afició estigui tranquil·la, l’equip anirà a mort d’aquí fins al final per, esportivament, salvar la categoria i en l’aspecte econòmic, esperem reunir-nos amb Luis Pereira”, va explicar, afegint que “hem anat parlant, però fa un parell de setmanes que no tenim contacte”.

Campins va assenyalar que hi ha companys que ho passen molt malament. “Això no és Segona divisió i els salaris són els que són. Quan deixes de cobrar un mes les dificultats de la gent ja són importants. Estan ajudant les famílies, però volem saber què passarà.” Va confirmar també que a tots els jugadors no se’ls deu el mateix. “Uns hem cobrat unes coses i altres, d’altres.” Campins va explicar també que l’Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) ja és coneixedora de la situació. “Hem tingut reunions amb ells, els hem explicat, però també ho hem fet amb discreció, perquè no hi pot haver soroll constantment i per això hem aguantat tot el que hem pogut”.

Ara esperen reunir-se amb Pereira, que va arribar a Lleida ahir a la nit des de Suïssa.