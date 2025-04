De nou a la final

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Llançat per un primer temps concloent, guanyador per una passada de Lamine Yamal i un gol de Ferran Torres al minut 27 i resistent quan el duel ho va exigir a la segona part, el Barcelona va assolir la final de la Copa del Rei al derrotar 0-1 l’Atlètic (5-4 en el global de l’eliminatòria). A la final s’enfrontarà amb el Reial Madrid, que dimarts va eliminar amb una nova polèmica arbitral la Reial Societat.

El més campió de tots en aquest torneig, 31 vegades vencedor, es va guanyar un lloc el proper 26 d’aquest mes en el duel decisiu a Sevilla a la primera part. Va ser en la connexió entre Lamine Yamal i Ferran Torres, beneficiats pel dubte persistent i decisiu de Musso en la seua sortida. L’acció decisiva que va deixar sense res l’Atlètic, que ho va intentar a la segona part, però sense ocasions. Ni una rematada entre els tres pals, més enllà d’un gol anul·lat per fora de joc. Serà la vuitena final de Copa en la qual s’enfrontaran Barcelona i Reial Madrid. De les set anteriors, el Madrid n’ha guanyat 4, per tres dels blaugranes que, no obstant, són els que més finals han disputat, 42, per 40 del Reial Madrid. El Barça és també el que més trofeus ha aixecat, 31 per 20 del Reial Madrid. L’Athetic, amb 25, és el segon. L’última final entre blaugranes i madridistes va ser el 2014, amb triomf blanc per 2-1.

L’estadi Riyadh Air Metropolitano va ser testimoni per segona vegada en poc més de dos setmanes d’un nou compromís entre blanc-i-vermells i blaugranes, aquesta vegada en competició copera i amb La Cartuja en l’horitzó. Des de Madrid s’entreveia Sevilla i allà hi haurà el Barcelona, que va resistir l’empenta local concentrada en poca estona.

Sense haver arribat al minut 2, el Barcelona va avisar amb una internada de Lamine Yamal per la banda que no va concretar ningú. Va respondre el quadre blanc-i-vermell amb una pilota a l’espai per a Marcos Llorente, que no va trobar un Julián Álvarez que esperava per perforar la porteria de Wojciech Szczesny. Després dels primers 15 minuts cap equip no dominava de forma clara. En aquest anada i tornada, el Barça semblava còmode i a punt va estar de marcar després d’una incursió de Pedri que va connectar amb Raphinha, perquè aquest deixés Ferran Torres gairebé sol davant d’un Juan Musso que va veure com el seu central Robin Le Normand tapava el xut.

Els pupils de Simeone mostraven evident falta d’idees a la zona medul·lar del camp, totalment desapareguda fins al moment, tessitura que va aprofitar el conjunt blaugrana per agafar la batuta i començar a arribar a l’àrea rival. Al minut 27 Lamine Yamal va deixar Ferran davant de Musso i aquesta vegada no va perdonar. El Barça colpejava primer (0-1) i encarrilava l’eliminatòria. El Barça va aguantar l’empenta local fins al final, ben assentat en defensa i sense patir gaire, veient com el temps corria a favor seu. Al final, victòria per 0-1 i el Barcelona, a una nova final de Copa.

Al·legacions per la impugnació d’Iñigo

El FC Barcelona ja ha presentat les al·legacions a la denúncia interposada per l’Osasuna al Comitè de Disciplina de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) per la presumpta alineació indeguda del defensa Íñigo Martínez, en el partit de la jornada 27 de LaLiga EA Sports. Així ho va publicar ahir EFE citant fonts del club. El Barça entén que no va cometre cap tipus d’irregularitat amb la participació del central basc en el partit disputat a Montjuïc el 27 de març, ja que havia estat desconvocat deu dies abans.

L’equip juvenil, a semis de la Champions

El Barcelona es va classificar ahir per a la Final Four de la Lliga de Campions juvenil sis anys després, al remuntar davant l’Stuttgart alemany (1-2) amb els gols dels atacants Arnau Pradas i Jan Virgili, en el partit dels quarts de final. Amb aquesta victòria, el conjunt blaugrana, bicampió de la Champions juvenil (2014 i 2018), arriba a les semifinals del torneig que es disputaran al Centre Esportiu Colovray de Nyon, a Suïssa, entre el 25 i el 28 d’aquest mes. L’entrenador de l’equip és l’exfutbolista Juliano Belletti.