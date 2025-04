Beques a dos lleidatanes i al centre de tecnificació d’Aran

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Un total de 8 esportistes, entre els quals dos esquiadores del CAEI aranès, han estat becats per la Fundació Spainsnow de la Federació Espanyola d’Esports d’Hivern en una clara aposta pel talent jove femení i masculí, a més del Centre de Tecnificació Infantil d’Esports d’Hivern de la Val d’Aran pels seus ambiciosos projectes vinculats a l’esport i la sostenibilitat mediambiental.

La Fundació Spainsnow va nàixer aquest any 2024 passat amb l’objectiu de desenvolupar projectes vinculats amb els esports de neu que puguin aportar oportunitats a esportistes o organitzacions en l’impuls d’accions en tota mena d’àmbits vinculats al sector. En aquesta primera convocatòria, en la qual s’han rebut un total de 62 expedients, es concediran beques a un total de vuit esportistes, quatre dones i quatre homes, que busquen impulsar les seues carreres professionals.

Dos d’aquestes vuit beques per un valor total de 24.000 euros, 3.000 euros cada una, les rebran l’esquiadora de fons de Vielha Naia González i la barcelonina d’alpí Nur Torres, que resideix a Aran des de fa anys. També s’han entregat beques a dos entitats per valor total de 8.000 euros, 4.000 euros a cada una, pels seus ambiciosos projectes. En aquest sentit, un dels premiats ha estat el Centre de Tecnificació Infantil de la Val d’Aran per un projecte vinculat a la sostenibilitat mediambiental per a l’eficiència energètica en el transport de joves esportistes d’aquesta zona. En aquest apartat s’han rebut un total de 10 sol·licituds, tres de les quals araneses.

D’altra banda, l’estació de Baqueira-Beret acull des d’avui i fins demà els Campionats d’Espanya de snowboardcross (SBX i SB DPD), skicross (SX), snowboard i freeski, en un cap de setmana ple d’activitat esportiva al complex aranès que es complementarà amb la fase final de la Copa d’Espanya U14/U16 d’esquí alpí (GS i SL), que coincidirà amb els Campionats d’Espanya en Edat Escolar. Aprofitant les competicions, la Federació Espanyola farà entrega de les beques concedides als esportistes aranesos.