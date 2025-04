De golejar, a patir per guanyar

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

❘ vilafranca del penedès ❘ El Pons Lleida, que tornava a competir després de la seua fallida Final Four europea, va recuperar la cinquena posició de l’OK Lliga gràcies a la victòria d’ahir a Vilafranca (3-4), en un partit en què bé hauria pogut golejar però en el qual va acabar demanant l’hora a causa de la relaxació.

La primera part va transcórrer sense gairebé ocasions fins que una genialitat de Darío Giménez va dinamitar el partit quan faltaven cinc minuts per arribar al descans. Fins aleshores el Vilafranca, molt tancat enrere, havia aconseguit mantenir a ratlla al Pons Lleida que, si bé va crear perill, no suficient per avançar-se al marcador. De fet, els del Penedès van tenir l’ocasió més clara superat l’equador del primer temps, en una falta directa inexistent. Torné, al notar una lleugera agafada de Darío Giménez, es va deixar caure dins de l’àrea i l’àrbitre va picar. No obstant, Ribas va llançar i la bola es va estavellar al pal.

Els llistats, amb l’entrada de Nico Ojeda, que reapareixia després de més d’un mes de baixa per lesió, van incrementar una mica més el domini i les seues arribades eren cada vegada més clares, fins que va aparèixer Darío i el partit es va trencar. L’argentí va driblar Torné passant-se la bola amb l’estic per l’esquena i va ser enderrocat, acció que li va suposar l’exclusió al jugador local i la consegüent falta directa la va transformar d’una forma impecable el mateix Giménez. El gol va fer molt mal al Vilafranca, que només dotze segons després va encaixar el segon. Tot just treure del centre, Humberto Mendes va perdre la bola, Paiva la va aconseguir i va assistir perquè Fran Torres, escorant-se cap a la dreta, batés Chus Fernández quan aquest estava a terra.

Els barcelonins estaven fora de combat i els lleidatans van anar a sentenciar el partit. Tombita Torres va firmar un doblet en una magistral acció individual. El Pons Lleida encara hauria pogut fer més gran la ferida, però l’argentí no va encertar en una contra a un minut de l’intermedi. De tornada dels vestidors, el Vilafranca, obligat a reaccionar, va sortir més vertical i un gol de Yeste a la contra li va donar aire. Encara hauria pogut ficar-se més en el partit el quadre del Penedès, però el pal es va creuar al camí de Roger Martí. El Pons Lleida havia abaixat la intensitat i ja no dominava com en la primera meitat. Va tenir l’ocasió de liquidar el duel amb la desena falta local, però aquest cop Fernández va endevinar les intencions de Darío en el llançament de la directa. El Vilafranca va continuar insistint i hauria pogut marcat algun gol més, però va ser el Llista qui va tornar a colpejar, aquesta vegada per mediació de Paiva, que va transformar una directa per l’exclusió de Torné quan faltaven dos minuts per a la conclusió. Semblava que el partit ja estava liquidat, però un gol de Monserrat i una directa transformada per Yuste faltant 14 segons va posar emoció al final, amb els llistats defensant una victòria que sí que van poder celebrar.

Amat: “No estem recuperats del tot”

Edu Amat, tècnic del Pons Lleida, va reconèixer que el d’ahir “era un partit complicat a nivell mental. Havíem de girar full de la CERS i ens ha costat. Hem tingut encert en dos minuts i a partir del 0-3 hem intentat gestionar el resultat. Al final s’ha demostrat que mentalment no estem recuperats al cent per cent, però crec que els tres punts són justos”.

Nuno Paiva, a un pas de fitxar pel Liceo

El Liceo serà, si no es torcen les coses, la destinació final de Nuno Paiva. El portuguès ja va comunicar al Llista la intenció de no renovar el contracte, com va avançar SEGRE a finals de març, encara que inicialment la intenció era la de tornar al seu país. Però la important oferta del quadre gallec, que ja el volia la passada temporada, l’ha acabat convencent. Paiva serà la segona baixa de l’equip, que també perdrà el porter Martí Zapater, que fitxarà pel Noia, com ja va anunciar SEGRE.