L'entrenador del Lleida, Iñigo Idiakez, s'ha pronunciat sobre la roda de premsa que Luis Pereira i Marc Torres han ofert aquest divendres al matí, i en la qual han explicat els greus problemes econòmics del club, que el podrien portar a la seva liquidació.

Segon Idiakez, els problemes econòmics que pateix el club han començat a tenir un impacte significatiu en el rendiment esportiu de l'equip. Segons ha explicat avui el tècnic, la situació d'impagaments està afectant seriosament els jugadors, que tenen dificultats per cobrir les seves necessitats bàsiques, ja que competeixen en una categoria on els sous són considerablement més baixos que en divisions superiors.

"Evidentment que afecta totalment, els jugadors tenen necessitats del seu dia a dia", ha manifestat l'entrenador durant la compareixença. El míster ha contraposat la situació actual amb èpoques anteriors, quan el club va aconseguir una millor posició econòmica. La situació ha canviat dràsticament, ja que ara "és una categoria baixa i la gent ho passa malament. Hi ha jugadors que no cobren i ho passen malament. No sabem com mengen. N'hi ha que han marxat de casa per anar a viure amb altres companys".

Caiguda del rendiment esportiu

El tècnic ha establert una relació directa entre l'inici dels problemes de pagament i la davallada en els resultats. "Quan s'ha començat a deixar de pagar, la cosa s'ha anat pel pedregar", ha afirmat, recordant que anteriorment aquest mateix equip havia assolit la classificació per al play-off, evidenciant el potencial esportiu que tenien abans de la crisi econòmica.

Crida al suport de l'afició

Malgrat les dificultats, el cos tècnic manté la seva energia i confiança per intentar redreçar la situació. L'entrenador ha fet una crida a l'afició perquè doni suport a l'equip en aquests moments complicats, considerant que el recolzament extern podria ser fonamental per ajudar els jugadors a superar aquesta difícil conjuntura.