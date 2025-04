Una setmana després que sortissin a la llum els impagaments que viu la plantilla, el tècnic de l’equip, Iñigo Idiakez, es va erigir com a portaveu del vestidor i va reconèixer que “estem vivint la situació amb moltíssima dificultat, perquè els jugadors estan passant moltes necessitats”. “És un equip que ha aconseguit el pressupost just i la gent viu al dia. És una situació molt dura, perquè hi ha jugadors que han d’anar-se’n a viure amb altres companys perquè no poden pagar els lloguers, altres que han hagut de tirar dels seus pares. El que no paga no veu que el dia a dia és fonamental”, va desenvolupar l’entrenador basc, que va assumir que la situació d’impagaments “afecta en tots els aspectes”.

En aquesta línia, va explicar que “la dificultat que tenim per centrar-nos en el futbol és tremenda. No parlo tan sols de jugadors, també a les oficines, amb qualsevol que parlis, sempre és de diners. Tu imagina que vas a casa i et pregunten tota l’estona si cobraràs o veus que no tens per menjar, ja que és molt complicat, perquè arriba un punt en el qual el cos no et dona per a més”. “Intentem preparar els partits de la millor manera possible i els jugadors treballen bé, però és veritat que ens fan un gol i l’equip no és tan fort mentalment com podria ser si la situació estigués al dia. És normal, perquè no tenen la vida arreglada, ara mateix tenen molts problemes i s’ensorren”, va afegir el tècnic, que també va exposar les diferències respecte a una situació similar d’impagaments que es va viure amb el seu germà Imanol com a tècnic. “Quan estava el meu germà aquí, eren jugadors que havien fet els seus diners i podien aguantar amb el que havien guanyat. Ara la majoria de jugadors no han fet diners i és una dificultat tremenda. No sabem com s’alimenten, no sabem gaires coses del que els passa fora i aquí tampoc no tenim aquests diners per poder cuidar-los”, va dir.

A més, va lamentar que “aquest club té un potencial espectacular, però ho diem des de fa 15 anys. El que fa falta és que el president o l’inversor que vingui, pagui el que ofereixi, encara que siguem el vuitè o novè pressupost. Quan es va començar a deixar de pagar, tot va desaparèixer. Aquest equip quan cobrava estava gairebé en play-off i en el moment crucial de la temporada, quan vaig arribar jo, s’ha fallat i és complicat”.

Per tot això, va demanar que l’afició “doni suport als jugadors, perquè ho estan passant malament en el dia a dia i ho necessiten” i, malgrat tot, va dir sentir-se “amb energia al 100%. Tinc la confiança que ho farem molt bé en un partit que és trampa (demà davant del Badalona Futur, ja descendit), però que hem de guanyar”.