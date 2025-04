Wiggins i Sanz ja s’entrenen

Demajeo Wiggins i Mikel Sanz, els dos últims reforços que ha tancat l’Hiopos Lleida aquesta mateixa setmana, ja es van entrenar ahir sota les ordres de Gerard Encuentra i, si no hi ha contratemps, podran estar a disposició del tècnic per al partit de demà davant del Río Breogán al Barris Nord. El club ja ha enviat a l’ACB tota la documentació dels dos jugadors, que dimecres passat van superar satisfactòriament la revisió mèdica. De fet, Sanz ja apareixia ahir en el roster de l’equip a la pàgina oficial de l’ACB.

L’Hiopos Lleida va fer oficial ahir el fitxatge del pivot nord-americà, si bé l’acord ja estava tancat des de feia un parell de dies. El jugador d’Ohio, que firma contracte fins a final de temporada i la següent (les dos parts es guarden una opció per trencar l’acord), arriba procedent del BG Gottingen, actual cuer de la Bundesliga, amb el qual ha fet una mitjana d’11,8 punts, 10,3 rebots i 14,4 de valoració en gairebé 29 minuts de mitjana a la pista per partit. Abans de recalar al conjunt alemany, amb el qual ha firmat dobles figures en onze dels 22 partits disputats, Wiggins, de 27 anys i 2,08 metres d’altura, havia jugat a les lligues d’Estònia, la República Txeca, Bulgària i Hongria.

Amb l’arribada de Wiggins i Sanz, l’Hiopos compta ara amb 14 jugadors en plantilla, per això no es descarta la sortida d’algun. De fet, Van der Vuurst ja va mostrar fa dies el seu interès per sortir, com va avançar SEGRE. L’altre que podria causar baixa és Hamilton, el rendiment del qual continua sent molt baix.

D’altra banda, La Laguna Tenerife va fer oficial ahir el fitxatge del pivot Ibou Badji, exjugador del Força Lleida a la LEB Or i que arriba procedent dels Wisconsin Herd, de l’NBA G-League.

El partit davant del Gran Canària, afectat per la final de la Eurocup

La classificació del Gran Canària per a la tercera final de la Eurocup de la seua història, en la qual s’enfrontarà a l’Hapoel d’Israel després d’eliminar el Bahçesehir turc, afectarà de ple al partit que l’Hiopos Lleida ha de disputar el proper 12 d’abril a Las Palmas. Els canaris han de jugar el dia 8 a Bulgària i l’11 a casa, i si fos necessari un tercer partit el disputarien també com a locals el dia 16.

Per això el duel de Lliga davant dels lleidatans es passaria al diumenge 13 o seria ajornat i es buscaria una data entre setmana més endavant.