L'estat de bogeria s'instal·la al Barris Nord per sumar la desena (94-81)

El partit ha començat amb un triple al cap de cinc segons de Kurucs, un avís de l'idea de joc de Breogán quan arribava al partit després de batre el seu rècord de triples amb 17 i al primer quart ja en duia 7. Tot i el gran encert visitant, el Hiopos Lleida continua dins del partit amb un bon Oriola que liderava l'equip i pràcticament anotava tots els punts locals. El quart ha acabat amb 23-30, molts punts encaixats per poder guanyar.

Al segon quart, els gallecs han baixat percentatges com era d'esperar i quan els lleidatans s'han situat a tres (29-32), després d'un dos més un de Batemon, ha arribat un nou parcial de Breogán fins a la màxima de dotze (29-41). A partir d'aquell moment, l'equip ha reaccionat des de la tècnica a Gerard Encuentra i ha arribat al descans amb un ajustat 42-47.

El tercer quart ha estat el de la remuntada del Hiopos Lleida amb una defensa que s'ha imposat a l'atac i gallec. Amb la cistella de Batemon per fer el 57-56, el Hiopos s'ha posat per davant per primera vegada en tot el partit. Ha reaparegut la millor versió de Bropleh. Tot i la reacció visitant de la mà de Grant, l'equip d'Encuentra ha acabat per davant amb el 66-62.

En l'últim quart el Hiopos Lleida ha sabut gestionar molt bé la diferència al marcador amb un gran joc coral i mantenint-se sempre al voltant dels deu punts d'avantatge. Oriola ha acabat el seu partidàs amb 15 punts i 9 rebots per repetir com a millor jugador lleidatà per segona jornada consecutiva. Finalment, la desena victòria ha arribat al Barris Nord per deixar la salvació, pràcticament, al sac.