El Vila-sana i l’Alpicat es juguen les opcions en Lliga

El Vila-sana i l’Alpicat afronten avui dos duels decisius de cara als seus objectius en les seues respectives Lligues. L’equip del Pla d’Urgell visita el Fraga (19.30), líder de l’OK Lliga Femenina, mentre que els del Segrià reben el Vic (20.00), un rival directe per a les seues aspiracions d’eludir definitivament el descens directe i fins i tot evitar el play-out.

“És una final”, assenyalava ahir Lluís Rodero, entrenador del Vila-sana. “Si guanyem mantindrem opcions de lloc pel títol de Lliga, però si perdem ho tindrem molt difícil”, afegia. El Fraga, amb un partit més, té 54 punts, mentre que les lleidatanes són terceres amb 48, per la qual cosa tot el que no sigui guanyar suposa deixar-se les opcions a El Sotet. “L’equip és conscient del que es juga i els dos tenim la mateixa pressió”, afegia.

L’Alpicat, amb la moral reforçada després de la victòria davant del Sant Just, necessita els punts per pensar fins i tot en la salvació directa. El seu entrenador, Jordi Sito Expósito, explicava que “afrontem el partit com el que és, una final. És una oportunitat per allunyar-nos del descens directe i volem arribar a l’aturada de Setmana Santa amb els deures fets”, per afrontar ja les dos últimes jornades de la fase regular. Per a Sito, el fet de jugar a casa ha de ser un factor que han d’aprofitar davant del cuer de l’OK Lliga Masculina. “Per a bé o per a mal a casa l’equip se sent més còmode. Dels tres partits que ens queden dos són davant la nostra afició, que sempre ens dona molt suport”, va destacar.