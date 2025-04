Empat insuficient

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El Vila-sana va acabar ahir amb la ratxa de 14 victòries consecutives del líder Fraga, però no va aconseguir retallar diferències a la taula (1-1), ja que les de la Franja mantenen, amb un partit més, 6 punts sobre les lleidatanes, que veuen ara complicar-se les seues opcions al títol. El beneficiat va ser el Gijón, que va guanyar el Corunya a 30 segons del final (1-2) i les asturianes estan en disposició d’assaltar el liderat. Victòria Porta va posar el Vila-sana davant al llindar del descans, però la veterana Adri Gutiérrez va empatar després de fallar una pena màxima. El Fraga va dominar durant part de la primera meitat i va disposar de les primeres ocasions. Soto va topar amb el ferro de la porteria defensada per Salvat, però l’equip visitant va ser qui va tenir la millor oportunitat per situar-se davant. En el minut 12, Soto va veure la blava en una falta i Victòria Porta va tenir l’ocasió de batre Ferrer en la falta directa. Però la portera local va endevinar les intencions de la lleidatana. Gime Gómez també va posar a prova Ferrer, abans que Victòria Porta llancés al pal un rebuig del seu propi tir. Adri Gutiérrez també va disposar d’una ocasió abans d’un possible penal sobre Juli Fernández. El Fraga va tenir una doble oportunitat que va desbaratar una gran Salvat i a l’entrar en l’últim minut de la primera meitat va arribar la jugada clau. Victòria Porta va recuperar una bola al centre de la pista, va encarar la portera local i va establir el 0-1 a només 45 segons del descans.

Després d’una doble ocasió d’Horche en el primer minut de la represa, l’àrbitre va advertir Juli Fernández per tirar-se a l’àrea, mentre Soto va tenir l’ocasió de l’empat davant de Salvat. En el minut 31, Gime Gómez no va tenir més remei que fer caure una jugadora local que marxava sola contra la portera del Vila-sana i la lleidatana va veure la blava. El llançament de Soto a la falta directa se’n va anar al pal. L’ansietat podia amb el Fraga, mentre que el Vila-sana tenia el control de la situació a la segona meitat. El tècnic local, Jordi Capdevila, va demanar calma a les seues jugadores, que van tenir més ocasions. Tanmateix, Salvat es va mostrar segura. En el minut 40, l’àrbitre va assenyalar un penal de Maria Porta i Adri Gutiérrez va ser l’encarregada de llançar-lo. Primer va topar amb Salvat, que no va poder fer res amb el rebuig (1-1). La jugadora del Fraga va estar a prop de capgirar el marcador, però a poc més de dos minuts del final l’àrbitre va sorprendre el públic amb un penal a favor del Vila-sana després d’una jugada confusa a l’àrea. Victòria Porta va llançar, però Ferrer va desviar la bola amb el peu esquerre i va evitar l’1-2. El Fraga va pressionar els últims segons, mentre que el Vila-sana no trobava tampoc cap buit. L’àrbitre no va voler saber res d’una última caiguda a l’àrea del Fraga i no es va moure l’empat, que deixa les lleidatanes molt lluny del liderat quan només resten 6 partits per acabar la competició.

❘ fraga ❘ El tècnic del Vila-sana, Lluís Rodero, va assenyalar després de l’empat a la pista del Fraga, el primer del conjunt lleidatà aquesta temporada, que “crec que ho hem fet tot per sumar els tres punts. Hem gestionat molt bé el joc i hem estat molt bé en defensa. A la segona meitat fins i tot hem millorat el rendiment. Hem tingut la dificultat que Luchi Agudo se n’ha anat amb molèsties en els primers minuts del partit”.

A més, l’entrenador lleidatà va manifestar que “estic satisfet del pas endavant de la resta de les jugadores de l’equip. Tanmateix, estem una mica tocades perquè necessitàvem la victòria. Crec que hem fet més que el rival i hem merescut també molt més”.

Rodero va ser també crític amb la jugada que va significar el gol de l’empat del Fraga. “Creiem que no és penal. La intensitat i la duresa del joc que hi havia en aquells moments a les tanques per part de les locals era molt superior a una agafada a l’àrea. A nosaltres ens ho han fet durant tot el partit. Però hem tingut la nostra ocasió i no l’hem pogut transformar. Insisteixo, estem tocades perquè volíem sumar la victòria, però hem de felicitar les jugadores perquè han estat a un nivell molt alt durant tot el partit”, va afegir el tècnic del Vila-sana.

El conjunt del Pla reprendrà la competició el dissabte dia 26, rebent el Voltregà, que ahir va empatar davant del Palau (3-3).