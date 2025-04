L’Hiopos Lleida firma una segona part memorable per batre el Breogán i acariciar la permanència

L’Hiopos Lleida i el Barris Nord van tornar a demostrar ahir que són una combinació difícilment millorable. Amb un equip que va brillar com poques vegades ha fet aquesta temporada i una afició que va empènyer els seus en tot moment, el conjunt lleidatà va firmar una segona part memorable, en la qual va esborrar de la pista el Breogán amb un parcial de 52-34 amb el qual es va emportar la desena victòria del curs amb unes sensacions gairebé immillorables (94-81). Va ser una victòria coral, amb cinc jugadors per sobre dels 10 punts i una capacitat de reacció encomiable després d’una primera meitat difícil (42-47), que va deixar un clar sabor de permanència.

No és ni virtual ni de bon tros matemàtica, perquè, amb vuit partits restants, l’equip lleidatà treu quatre victòries al Granada, que marca el descens i avui visita el Tenerife. Però està en el seu millor moment de la temporada, amb quatre victòries en els últims cinc partits i una sensació de poder que fa augurar que les grans tardes d’ACB seguiran més enllà del maig.

El triple del visitant Kurucs tot just guanyar el salt inicial va avisar del guió del primer quart, un festival anotador de l’equip gallec, que arribava al Barris en un gran moment i va anotar 21 dels seus 30 punts des de més enllà dels 6,75, amb un gran 7/14 en triples. Encara que sempre va anar a remolc, l’Hiopos va aconseguir mantenir-se a prop gràcies al treball d’Oriola (7 punts) i Bozic (6), que van saber treure partit d’atacs aspres per mantenir el matx igualat fins el minut 7 (16-18).

Però quan se’n van anar a la banqueta, el conjunt lleidatà va continuar patint per defensar les opcions de tir, va deixar de trobar punts més enllà d’un triple de Hasbrouck i va veure com el rival es va distanciar a nou punts (21-30), amb un parcial ràpid, que van ser set per arrancar el segon quart (23-30).

L’Hiopos Lleida va saber tallar l’hemorràgia al darrere amb una defensa pressionant que va dificultar els tirs del Breogán (només va anotar un triple de cinc intents) i va forçar pèrdues. Però no es va traduir en el marcador per culpa d’un atac totalment curtcircuitat que no sabia definir les transicions.

De fet, el Breogán va assolir una màxima diferència de 12 punts (29-41) en el llançament d’una tècnica a Encuentra, descontent per la permissivitat arbitral amb els contactes. No obstant, va ser el tir lliure el que va mantenir a la superfície els lleidatans amb un immaculat 8/8. Sense amenaça exterior (1/6 de tres en el segon quart), l’Hiopos ho va fiar tot a l’aparició de Batemon, que es va carregar als seus a l’esquena amb els primers set punts, que van ajustar el partit a la mitja part (42-47).

Després del descans, el conjunt lleidatà va mantenir la bona línia defensiva, que es va sumar al desencert exterior visitant, amb un únic triple anotat dels 12 que va provar –el quart de la tarda de Kurucs–, que va distanciar els gallecs a vuit punts després d’una arrencada amb intercanvi de cistelles (46-54).

Va resultar un punt d’inflexió per a l’Hiopos, que es va convertir en un vendaval que, acompanyat pel rugir del Barris Nord, va ser massa per al Breogán. En un tres i no res, el 46-54 va passar a ser un 57-56, establert per un Oriola excels (15 punts i 9 rebots) que posava davant els lleidatans per primera vegada passats 25 minuts.

Els gallecs van mantenir el pols uns minuts, i fins i tot es van tornar a avançar (59-62), però un parcial de 6-0 per finalitzar el quart (66-62), que es va allargar fins al 13-0 en l’arrencada de l’últim (72-62) va sentenciar als gallecs. Hilliard i Grant, els dos més destacats dels visitants, van tornar a trobar cistella, però l’actuació lleidatana va ser memorable, amb un Batemon imponent, un Bropleh recuperat, amb 11 punts en l’últim quart, i fins i tot una interessant aportació del debutant Wiggins. La bretxa es va anar obrint més i més, amb un gran joc coral i una defensa asfixiant, que va permetre firmar una victòria clau per acariciar la salvació a l’ACB (94-81).

“La nostra gent dona un plus”

Gerard Encuentra, entrenador de l’Hiopos Lleida, es va mostrar especialment satisfet per la victòria, que allarga “el bon moment” de l’equip i li va donar especial importància al paper de l’afició: “La nostra gent ens dona aquest plus i ens retroalimentem, ara mateix estem amb confiança i contents per donar alegries a l’afició, que ens dona suport molt”, va destacar. De fet, a l’habitual felicitació als jugadors per les victòries, ahir va afegir els aficionats, destacant que “a la segona part han estat claus. El Barris així d’encès ens fa un equip molt difícil”.

El tècnic va explicar que el rival va arrancar “amb un encert altíssim”, però va reconèixer que “no era sorpresa, perquè ho havien fet en els últims partits. Ens costava atansar-nos, però hem aguantat i ens hem mantingut vius en el partit”. Ja a la segona part, segons Encuentra, “hem dominat el ritme a través de la defensa, de l’energia, que ens ha permès córrer i ens ha donat confiança,” va dir. Malgrat l’optimisme, Encuentra es va mostrar caut respecte a la salvació, destacant que “coses més rares s’han vist”. “Està clar que guanyar t’atansa a l’objectiu, toca celebrar, perquè som un nouvingut, amb pressupost baix i és molt complicat el que fem, però volem continuar millorant”. Sobre l’estrena de Wiggins, va declarar que “la seua actitud és boníssima i ens ha aportat molt en el rebot i en defensa”.

Per la seua part, el tècnic visitant, Luis Casimiro, va destacar que el Lleida va ser “just vencedor” i va indicar que “el partit estava en el rebot, no l’hem dominat i han tingut massa segones oportunitats. És on el partit se’ns en va”.