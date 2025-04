Una mica més líder

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

agències

❘ barcelona ❘ El Barcelona no va poder passar de l’empat davant del Betis a l’Estadi Olímpic Lluís Companys (1-1), amb la qual cosa va malgastar una bala per disparar al cor de LaLiga i enllaçar el desè triomf en el campionat. Una victòria li hauria permès disposar d’un matalàs de 6 punts en el liderat, ja que el seu perseguidor, el Reial Madrid, va perdre al Bernabéu davant del València (1-2). Malgrat tot, el conjunt blaugrana amplia a quatre punts la distància amb l’equip blanc, amb un empat que té gust de poc davant d’un Betis que va jugar molt bé les seues cartes i va saber com incomodar-lo en tot moment. I és que els verd-i-blancs van demostrar a Montjuïc que la ratxa de sis victòries consecutives que portaven en la competició domèstica no havia estat fruit de la casualitat.

Va sortir bé el Betis, buscant l’esquena a la defensa blaugrana amb un futbol ràpid i vertical. Però es va trobar amb el càstig del gol en el minut 7, quan Gavi va fer l’1-0, de xut creuat sobre la sortida d’Adrián, després de córrer a l’espai i rebre una assistència al primer toc de Ferran Torres, de nou titular en lloc de Raphinha. Un minut abans, Pedri havia posat per primera vegada a prova el porter del Betis amb un xut des de la frontal que Adrián va desviar a córner. Tanmateix, el quadre andalús no es va amagar amb el gol en contra, malgrat el clar domini local.

Antony trobava en les constants pujades de Balde una autopista per la banda dreta i una de les seues internades va acabar amb la primera ocasió visitant, un xut de Cucho Hernández que va sortir vorejant l’escaire.

Un avís abans que Natan fes l’1-1 en el minut 17 a l’avançar-se a Araujo a la sortida d’un córner i rematar de cap amb potència al fons de la xarxa. Lo Celso, l’elegit per Pellegrini per cobrir la baixa d’Isco, era l’encarregat de llançar amb una esquerra de seda el córner que va empatar el duel. Va intentar el Barça reposar-se amb la pilota, però el Betis va començar a tancar cada vegada millor els passadissos interiors. Ferran va tenir el segon a la mitja hora, però va rematar desviat al primer pal una passada de Balde amb Adrián pràcticament batut.

Amb el partit trencat per constants transicions, Lamine Yamal va intentar sortir al rescat de l’equip. Adrián va treure una mà a un xut seu després d’un acció personal de l’extrem blaugrana i el partit se’n va anar amb l’1-1 al descans.

Tot el futbol ofensiu a la segona part el va posar el Barça. Un desmarcatge de Koundé, que va disparar dins de l’àrea després d’asseure Natan, es va trobar amb la parada salvadora d’Adrián, just abans que Flick assegués De Jong i Ferran per donar entrada a Eric García i a Raphinha, la presència del qual ja reclamava l’afició. Els blaugranes van posar una marxa més, es van aplicar en la pressió després de pèrdua i van començar a assetjar la meta visitant, però els va faltar paciència i els va sobrar precipitació. Tot i així, el Betis va començar a patir. Bartra va treure una rematada de Gavi, primer, i una altra després de Fermín, Adrián es va multiplicar en cada pilota per alt que s’enverinava cap a la seua porteria i Raphinha va tenir opcions de fer el segon en una rematada de cap que va marxar alta. El Barcelona va atacar ansiós. Yamal va estar imprecís i el marcador ja no es va moure, amb la qual cosa el Barça suma un punt que el fa més líder, però que va tenir gust de poc.

Gavi: “És un empat amarg”

Gavi va dir després del partit que “estava clar que si guanyàvem ens posàvem més amunt, però és futbol. No hem sabut aprofitar moltes de les ocasions que hem tingut i ens n’anem amb un empat amarg” i va afegir, respecte al gol del Betis, que “aquest any estàvem molt bé a pilota aturada i ens han fet aquest gol que era molt evitable”.

L’entrenador del Barcelona, Hansi Flick, va fer una lectura positiva de l’empat: “He dit als jugadors que queda un partit menys i tenim un punt més. Em quedo amb el fet que l’equip ho ha donat tot i hem pogut marcar. Hem defensat molt bé, però no hem tingut sort de cara a porteria. Estic content per la segona part”, va explicar.

Va afegir sobra la falta d’encert que “hi ha dies en què no aconsegueixes marcar, cal acceptar-ho. Ho hem intentat tot i amb això ens quedem. Em quedo amb l’aspecte positiu, tenim un punt més i som a l’abril. És una bona situació”, va insistir.El tècnic alemany va comentar sobre el partit que “a la primera part hem comès molts errors, però hem creat ocasions. La segona considero que ha estat millor. Hem intentat aconseguir un millor resultat en aquesta meitat. Estic content amb el joc i soc positiu pel que he vist en la segona part. Pensàvem que Frenkie, Pedri i Ferran havien de tenir una mica de descans. Volíem guanyar, però estic satisfet amb el punt”.Sobre el títol va assenyalar que “la Lliga és un camí llarg i difícil, ho hem vist avui. Hem tingut ocasions i no encerts. Tothom té els dos peus a terra, i això està bé. Estic content d’haver-ho intentat”, afegint sobre això que “la vida és així, i amb aquest punt estic satisfet. Tenim un punt més. No em preocupa el que passi a Madrid. Aquest equip ho està fent. Ens hem de centrar en nosaltres. Ens queda un partit aquí amb el Reial Madrid, veurem què passa”.Preguntat sobre el calendari va dir: “Crec que estem gestionant bé el cansament. L’equip està bé, en forma.”