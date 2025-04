“La nostra gent dona un plus”

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

❘ lleida ❘ Gerard Encuentra, entrenador de l’Hiopos Lleida, es va mostrar especialment satisfet per la victòria, que allarga “el bon moment” de l’equip i li va donar especial importància al paper de l’afició: “La nostra gent ens dona aquest plus i ens retroalimentem, ara mateix estem amb confiança i contents per donar alegries a l’afició, que ens dona suport molt”, va destacar.

De fet, a l’habitual felicitació als jugadors per les victòries, ahir va afegir els aficionats, destacant que “a la segona part han estat claus. El Barris així d’encès ens fa un equip molt difícil”.

El tècnic va explicar que el rival va arrancar “amb un encert altíssim”, però va reconèixer que “no era sorpresa, perquè ho havien fet en els últims partits. Ens costava atansar-nos, però hem aguantat i ens hem mantingut vius en el partit”. Ja a la segona part, segons Encuentra, “hem dominat el ritme a través de la defensa, de l’energia, que ens ha permès córrer i ens ha donat confiança,” va dir.

Malgrat l’optimisme, Encuentra es va mostrar caut respecte a la salvació, destacant que “coses més rares s’han vist”. “Està clar que guanyar t’atansa a l’objectiu, toca celebrar, perquè som un nouvingut, amb pressupost baix i és molt complicat el que fem, però volem continuar millorant”.

Sobre l’estrena de Wiggins, va declarar que “la seua actitud és boníssima i ens ha aportat molt en el rebot i en defensa”.

Per la seua part, el tècnic visitant, Luis Casimiro, va destacar que el Lleida va ser “just vencedor” i va indicar que “el partit estava en el rebot, no l’hem dominat i han tingut massa segones oportunitats. És on el partit se’ns en va”.

Van der Vuurst, de nou descartat

Per cinquè partit consecutiu, Keye van der Vuurst va ser descartat de la convocatòria, provocant que el neerlandès no estigui en el roster des de la derrota a la Corunya. A ell, ahir es va unir Johnny Hamilton, fora dels 12 elegits per primera vegada des del seu debut després del fitxatge de Wiggins.per remuntar

Encuentra va demanar l’impuls de l’afició

En un parell d’ocasions en el segon quart i en l’arrencada del tercer, amb el marcador en contra, Encuentra va demanar amb gestos molt efusius des de la banqueta que l’afició s’activés per empènyer l’equip mentre defensava.

L’Andorra cau a casa i el Bilbao s’endú el triomf

La victòria va permetre a l’Hiopos ascendir de la 14a a la 13a plaça, a causa que l’Andorra va perdre davant del Joventut a casa (86-99) i es va trencar el quàdruple empat en aquesta zona de la taula. el Bilbao va vèncer el Gran Canària (96-78) però queda ara per sota dels lleidatans per average.