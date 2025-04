Raúl Romero guanya la Backyard Ultra de Guissona, que reuneix 260 atletes

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

Un total de 260 corredors van desafiar dissabte la segona edició de la Backyard Ultra de Guissona, una prova atlètica en la qual guanya l’últim supervivent. Consisteix a cobrir consecutivament la distància de 6,73 km en menys d’una hora, tantes vegades com sigui possible, amb una nova sortida cada hora en punt. Quan arriben a meta han de tocar una campana i descansar, fer provisió d’aliments i preparar-se per a la següent volta. El guanyador ahir va ser Raúl Romero, amb 39 voltes i 261,3 km, que va estar corrent des de les 8.00 de dissabte fins a les 11.00 d’ahir. Segon va ser Rubén Cruz, amb 38 i 254,6 km.

Jessica Gómez, una de les organitzadores, va destacar l’“èxit” de la prova amb 260 participants més una llista d’espera d’unes 60 persones. Gómez va destacar que “61 corredors són de Guissona”. A més, va valorar la presència “d’Oriol Antolí, el desè del món, que en el seu dia va completar 89 voltes, i de José Manuel Ruiz Verdugo amb 62 és l’actual campió d’Espanya”.

El recorregut de Guissona, que sempre és el mateix, és considerat de dificultat tècnica moderada, amb un desnivell de 68 m, una altitud màxima de 561 m i mínima de 483 m i combina trams de terra i asfalt.