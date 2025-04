Xoquen amb una muralla

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

L’Atlètic Lleida es va haver de conformar ahir amb un punt (0-0) en la visita d’un Peralada ultradefensiu al Ramon Farrús. L’equip lleidatà va ser el clar dominador del joc i, malgrat que ho va intentar de totes les maneres, no va aconseguir perforar la porteria d’un segur Mujica.

El conjunt de Gabri va començar el duel sense els dos màxims artillers, ja que Wilber Hurtado, pitxitxi de la Lliga amb 19 gols, estava sancionat per rebre cinc targetes grogues, mentre que Boris Garrós tan sols va disputar els últims cinc minuts de partit a causa d’unes molèsties musculars. Per la seua part, el Peralada també tenia la baixa del davanter Walid, per sanció, cosa que hauria pogut influir en el plantejament de l’equip de l’Empordà, que arribava al duel quart, a sis punts dels lleidatans, tercers, i ara es manté en play-off, però cau a la cinquena plaça.

El matx va començar amb un ritme molt baix, amb una possessió monopolitzada dels locals en zones poc perilloses i un equip visitant totalment replegat amb una línia defensiva de cinc i per moments sis homes. El primer temps va deixar dos jugades a destacar. La primera va arribar després d’una gran acció de Cucurull per banda dreta que va culminar amb una centrada a l’àrea. Sidibé va controlar la pilota, deixant-la de cara al punt de penal per a Joanet. El migcampista va colpejar de primeres la pilota però veterà defensa Baró va interceptar-la amb una gran acció. Minuts més tard, es va produir una acció similar a la primera, però amb altres protagonistes. La centrada va ser de Daouda, la cessió a l’interior de l’àrea de Soule i la rematada, de Samsó, el tret del qual en aquest cas sí que va obligar a treballar Mujica. El primer temps va arribar a la fi deixant clar que ofensivament els visitants no tenien cap plantejament excepte llançar pilotes en llarg a l’esquena de la defensa lleidatà.

La segona meitat va seguir igual en el seu tram inicial, amb un Atlètic Lleida totalment bolcat al camp contrari però sense ser incisiu. Al minut setanta, Gabri va modificar el sistema passant a una línia de quatre amb dos davanters fixos. La variació va millorar l’equip, li va donar l’oportunitat de trobar amb més facilitat jugadors com Sauret o Jodar i crear alguna oportunitat més de perill.

Una acció la va tenir el mateix Jodar en una rematada de cap a l’interior de l’àrea bastant sol en una centrada de Samsó des del perfil dret. En una altra centrada lateral, en aquest cas d’Ortega, Sidibé també va gaudir d’una rematada, però no la va dirigir en direcció a la porteria. En els últims minuts, amb l’entrada al camp de Garrós, el conjunt de Gabri va llançar més pilotes a l’àrea, a l’espera d’algun error defensiu. L’ocasió més clara del partit va arribar en l’última jugada amb un Atlètic Lleida llançat a l’atac. En un córner des del costat esquerre, la pilota va quedar morta a l’interior de l’àrea, i els lleidatans van fer fins a cinc intents de xuts en la mateixa jugada, l’últim dels quals obra de Sidibé, que va acabar l’acció des de l’interior de l’àrea petita disparant per sobre de la porteria d’un Peralada que va veure com el seu plantejament es va emportar el màxim premi possible, ja que no va disparar entre els tres pals en tot el partit.

Malgrat no guanyar, els de Gabri van retallar punts sobre el segon classificat, un Girona B que ara treu quatre punts als lleidatans, després d’encadenar tres derrotes seguides, ahir davant del Cerdanyola (1-2) en un partit que es va allargar més d’una hora per la lesió de l’àrbitre principal. Els de Gabri ara mateix són tercers, sis punts per sobre del sisè classificat, el Tona, el primer equip fora del play-off, amb els mateixos 43 punts que el Peralada, cinquè, i un menys que el Badalona, que va assaltar la quarta plaça després de guanyar el Prat (0-1). Per la seua part, la Lliga ja té campió i nou equip de Segona RFEF. Es tracta del Reus Reddis, que va vèncer per 1-3 el San Cristóbal i, després de la derrota del Girona B, va assegurar l’ascens a falta de cinc jornades per disputar.

El pròxim encontre dels de Gabri tornarà a ser a casa, diumenge a les 12.00 contra un rival de la zona baixa, el Muntanyesa.

❘ lleida ❘ Gabri García, tècnic de l’Atlètic Lleida, va reconèixer que va ser “un partit que ens ha costat contra un rival molt defensiu, en què hem fet el que havíem de fer amb el control del duel”. Per això, va valorar positivament el resultat: “Si en fas quatre i en poses una acabaràs guanyant el partit, i si no, sumarem un punt. Al final, és important seguir sense perdre ni encaixar, sumar una porteria a zero més, i ja és la quarta consecutiva, això és el més positiu”, va explicar.

De fet, el tècnic va reconèixer que “això no ho havíem entrenat, perquè fins avui no havíem vist un plantejament així del rival. Imagino que per a ells empatar aquí és com una victòria. Això diu molt del respecte que ens tenen” i va incidir en la sorpresa del plantejament visitant: “És el primer partit en tota la temporada que ens planten un bloc baix tan descarat”, va dir. A més, el tècnic va lamentar no disposar dels seus dos davanters titulars al cent per cent: “És un matx sense cap dels nostres dos nous titulars. Hem fet un partit bo per al que ens hem plantejat”, va destacar.

No obstant, va considerar que “en un partit que et plantegen d’aquesta manera, per a mi, fer quatre ocasions són moltes, suficients per guanyar el partit, algunes clares davant la porteria”.

Per tot això, Gabri es va prendre el partit, davant d’un possible rival de play-off com el Peralada, com un “aprenentatge”. “Hem fet moltes coses per guanyar, no és un mal resultat contra el quart, que ha vingut a casa nostra a no plantejar res amb pilota. Significa que estem fent les coses bé”, va concloure.