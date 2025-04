Ana Huidobro donarà nom al Provincial de Lleida

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La Federació Catalana de Tenis canviarà la denominació del Campionat Provincial de Lleida, que es passarà a dir Campionat Provincial Ana Huidobro In Memoriam, com a homenatge pòstum a una personalitat històrica i referent del tenis lleidatà en general i del Club Tennis Lleida en particular, que va morir dimarts passat als 101 anys. De fet, el president de l’entitat lleidatana, José Luis Solans, va ser qui va fer arribar la petició a la Federació Catalana de Tenis, ja que Solans, alhora que responsable del club, és el delegat territorial a Lleida de la Federació.

El CT Lleida considera que aquest és “un reconeixement pòstum absolutament merescut i necessari a una figura que va ser pionera en una època en què el tenis femení no tenia ni la popularitat ni el seguiment que té en l’actualitat”, segons va destacar el club en un comunicat, en el qual va lloar el paper de “referent” d’Huidobro per a les generacions posteriors.

De fet, aquest torneig no serà el primer que recorda la tenista, perquè Huidobro ja va donar nom a un torneig el 1967, que va ser especial per dos motius: significa el torneig més antic que es va celebrar al CT Lleida i també va ser la primera competició femenina que es va celebrar a Espanya, que va acabar amb el triomf de l’alemanya Sigrid Michalsky.

L’esmentat torneig va tenir continuïtat en altres edicions, que van arribar a ser puntuables per al circuit internacional WTA, gràcies a la col·laboració de la Federació Espanyola de Tenis.

Huidobro va nàixer a Santander el 9 de gener del 1924, tot i que es va desplaçar a viure Lleida amb el seu marit, Antonio Díaz-Prieto, i va ser a la capital del Segrià on va passar la major part de la seua vida i es va convertir en una de les primeres referents femenins del tenis català. De fet, als anys seixanta va ser la primera tenista femenina del CT Lleida, convertint-se a tota una icona de la vida esportiva de la ciutat.

Per tot això, Huidobro va ser la personalitat elegida per retre homenatge a les figures del club, durant la celebració del centenari, l’any 2023.