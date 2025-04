Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El pilot de Coll de Nargó Jaume Betriu va debutar aquest cap de setmana en el Campionat del Món de EnduroGP 2025, amb una cinquena posició en categoria E3 durant la segona jornada del GP de Portugal, celebrat a Fafe. El pilot del WP Eric Augé va firmar la vuitena posició a la prova de divendres i va millorar fins a la cinquena diumenge, destacant que “m’he adaptat bé a la moto i estic content per com he iniciat la primera carrera”.