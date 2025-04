Tot a punt per a la MUT

Ja està tot preparat perquè la Montsec Ultra Trail (MUT), una de les proves més dures del calendari estatal, aculli aquest cap de setmana els 470 atletes que participaran en les tres distàncies que ha preparat l’organització, el Club Atlètic Ultra Lleida, en localitzacions de la Noguera i el Pallars Jussà. La prova, que es va presentar ahir a la Diputació, començarà aquest divendres, dia 11, a les 23.00, amb la sortida des de Guàrdia de Noguera dels participants en l’Ultra Trail, de 100 quilòmetres de distància. L’arribada serà l’endemà al càmping d’Àger, on dissabte dia 12 es donarà a les 9.00 la sortida de la Marató, de 45 quilòmetres i, a les 9.20, la de la Mitja Marató, de 22 km.

La prova la van presentar ahir el diputat Jordi Verdú; l’alcalde de Castell de Mur, Miquel López; el president del club organitzador i director de la carrera, Dani Delgado i el responsable de l’equip de voluntaris, Albert Queralt, que té a càrrec seru un equip de més de 80 persones que s’ocupen que el recorregut estigui impecable i que els participants tinguin el suport necessari en la carrera.

Encara que la MUT es va posar en marxa el 2013, aquesta és l’edició número 12, ja que no es va disputar el 2020 a causa de la pandèmia i tampoc el 2022, per un reajustament de dates, com explica Delgado. “El 2021 es va anar retardant la data, per les diferents mesures anticovid i es va fer a l’octubre, però com que volíem que es fes en la seua data habitual, l’abril, no vam fer la del 2022 i la vam recuperar l’any passat”.

Verdú va destacar que la prova “conjuga esport, turisme actiu, sostenibilitat i promoció del territori”. En aquest sentit, Miquel López es va mostrar satisfet que, per primera vegada, el recorregut de l’Ultra Trail passa pels tres castells del municipi, el de Mur, Guàrdia de Noguera i Miravet.

Delgado va incidir en la sostenibilitat com a motiu per posar quota de participants. “L’any passat n’hi va haver 517 i encara que no volem passar de 450, al final la correran enguany un total de 470 atletes”.