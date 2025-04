Desfeta del Reial Madrid davant d’un gran Arsenal

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El Reial Madrid, que venia de perdre a casa davant del València a la Lliga, va patir ahir a la nit una autèntica desfeta a Londres davant un gran Arsenal que el va golejar per 3-0. Els d’Ancelotti hauran de buscar un miracle al Bernabéu per continuar vius a Europa.

L’Arsenal, malgrat les baixes a la motxilla, va tenir més il·lusió, més ganes d’una nit com aquestes, davant d’un Reial Madrid complaent i confiat que, d’alguna forma, la moneda cauria del seu costat. Es va conformar amb sortir a empatar, amb esperar que en una contra se solucionés per la qualitat individual dels seus jugadors i es va emportar tres bufetades en la segona part. Les ocasions locals anaven arribant, inclòs un possible penal d’Asencio per mà a rematada de Rice en el minut 13, però va acabar en res després de la revisió del VAR. El Madrid s’agafa ara a un miracle al Bernabéu, però alguna vegada haurà de ser impossible.