Mikel Sanz: “Lleida és un bon lloc per créixer”

“Lleida és molt bon lloc per créixer, amb ells i de manera individual.” Així es va expressar ahir el recent fitxatge de l’Hiopos Lleida, Mikel Sanz, durant la seua presentació. Prèviament, el director esportiu del club, Joaquín Prado, va elogiar l’aler donostiarra, de 26 anys i 1,91 d’estatura, per la seua capacitat de treball. “Jo no soc el més original en les presentacions”, va fer broma Prado. “Sempre dic les paraules il·lusió i confiança, però en aquest cas, tenim una il·lusió especial, perquè Mikel és un d’aquells jugadors que s’ho ha guanyat a pols. Arriba aquí perquè ha treballat a preu fet i ha progressat molt. En la seua carrera ha pres bones decisions, anteposant projectes de creixement a millors ofertes econòmiques. És un exemple per a molts joves”, va explicar.

Sanz, que arriba de l’Oviedo, cobreix la plaça de quota estatal de Michael Caicedo, del qual Prado va dir que “des que Michael ens va dir la seua intenció de sortir no vam tenir cap dubte amb Mikel”, i va afegir que la decisió de Caicedo va ser del jugador, perquè “nosaltres estàvem contents amb ell”.

Sanz, que ha firmat fins al 2027, va agrair les paraules de Prado i va admetre la seua capacitat de treball: “Soc un martell piló i estic molt content per aquesta oportunitat” i va destacar l’ambient del Barris Nord. “Jo ja el coneixia de la LEB Or, l’havia viscut com a rival, però el que vaig veure dissabte va ser una experiència inoblidable. Em va encantar”. Sanz ja va debutar a l’ACB amb el Guipuzkoa, la 2017-2018.