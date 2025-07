Dos lleidatans, a complir un somni al Marroc

Publicat per CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creat: Actualitzat:

Dos joves de la Segarra viuran un somni en terres marroquines. Adam Jiménez, de 29 anys i natural de Pomar, i Oriol Portí, de 20 i de Granyanella, participaran en la vint-i-tresena edició de la Maroc Challenge, un raid pel desert per viure com era el Dakar dels anys 70.

Es tracta d’una prova oberta a tothom que vulgui endinsar-se en aquesta aventura. Els dos lleidatans parteixen avui cap a Almeria amb el seu totterreny, un Volkswagen Tuareg de 230 cavalls que ja ha participat en tres ocasions en aquesta cita automobilística. Embarcaran en un ferri fins a Nador i d’allà es desplaçaran fins a Saïdia, el punt de partida del raid. A partir de diumenge afrontaran sis etapes d’entre 150 i 400 quilòmetres. “Cada dia estarem conduint entre 8 i 10 hores si no es complica la cosa”, explica Adam, que serà el pilot, mentre que Oriol farà de copilot.

Ambdós són aficionats del món del motor des de petits. “Sempre havia tingut aquesta espineta de tocar la sorra, trepitjar les dunes i el desert”, assegura Adam. Oriol, per la seua part, vol convertir la seua afició en la seua professió, i per això està estudiant mecànica. “En un futur m’agradaria obrir un taller o treballar en alguna cosa relacionada amb els cotxes”, afirma. Els dos formen part de l’escuderia de Cervera WRC Management que organitza el Ral·li Ciutat de Cervera. Després de viure-ho des de l’organització, ara volen saber què se sent al volant.

En aquesta edició de primavera de la Maroc Challenge participaran un total de 150 equips de diferents categories. En el seu cas s’han inscrit amb el nom Adoracing en la modalitat de totterrenys, en la TT2, que compta amb un total de 35 equips. Amb la inscripció, podran disposar d’assistència tècnica i mèdica en cas que fos necessari.

És la primera vegada que participen en una prova d’aquestes característiques, ja que el seu bagatge en els ral·lis són dos proves de resistència en asfalt per Calaf i Viladrau.

Per preparar-se van assistir a un entrenament durant un cap de setmana a La Puebla de Alfindén, a Saragossa. “Pensàvem que seria més difícil i ens vam quedar més tranquils”, assegura Oriol. Hauran de seguir la ruta a través d’un sistema de navegació que els mostrarà el track, complir els controls de pas “i no podem desviar-nos més de 250 metres, si ho fem tindrem penalització i puntuem menys”, expliquen. Cada equip porta un sistema professional de localització anomenat Stella III.

Per a Oriol, el seu principal objectiu és passar-ho bé, “veure com és i si poguéssim fer podi, súper contents, però anem a disfrutar i a agafar experiència”, apunta. Adam assegura que la seua meta és poder acabar. Mai han viatjat junts tants dies però tenen una cosa molt clara. “Som un equip, si ens enfadem no arribarem enlloc”, coincideixen. Són conscients que serà dur, sobretot mentalment, però no els falten ganes ni il·lusió.