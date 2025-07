Wiggins: “L’ambient al pavelló va ser brutal”

Demajeo Wiggins, un dels dos recents fitxatges de l’Hiopos Lleida, va destacar la bona acollida que li han dispensat i el gran ambient que va poder viure en la seua estrena dissabte passat davant del Breogán, aportant 5 punts i 4 rebots en 10 minuts de joc. “Va ser increïble. Vaig trucar a la meua família després del partit, que l’havien estat veient. Això et dona energia, adrenalina, l’ambient al pavelló va ser brutal i ja tinc ganes que arribi el següent partit”, va assenyalar el pivot d’Ohio, que va reconèixer que no va dubtar el més mínim quan li va arribar la proposta de l’Hiopos. “Va ser una decisió mútua. Òbviament l’entrenador va veure potencial en mi i poder jugar a l’ACB i en un equip que està fent-ho molt bé era anar pel bon camí. Va ser una decisió fàcil”, va dir. Preguntat sobre el que pot aportar a l’equip va comentar que només pensa a “treballar dur, transmetent energia i rebots. Encara estic aprenent dia a dia i vull donar el millor de mi en aquest gran equip”, va assenyalar, mentre que va reiterar que “estic molt emocionat i agraït de ser aquí, de tenir aquesta oportunitat, i també a punt per treballar, millorar i ajudar l’equip”.

Per la seua part, Joaquín Prado, director esportiu del club, va valorar molt positivament l’arribada de Wiggins i la seua adaptació. “La seua actitud està sent boníssima i la seua adaptació millor de l’esperada. Estem davant d’un jugador molt d’equip, que s’ho ha currat molt per arribar fins aquí. Ens va sorgir l’oportunitat i no ho vam dubtar”, va indicar Prado, que va destacar entre les seues qualitats “la bona capacitat reboteadora i defensiva, i la seua facilitat per córrer el camp”, a més que “ve a sumar des de ja, com va demostrar l’altre dia”. Prado no preveu cap moviment més a la plantilla en les vuit jornades que queden, però tampoc ho va descartar, sobretot si algun jugador que no està gaudint de minuts, com Van der Vuurst o Hamilton, busquin una sortida.

L’Hiopos, que no juga el cap de setmana a l’haver-se ajornat el seu partit, disputa avui un amistós davant del Saragossa, que també descansa al tenir el pavelló ocupat per la Final Four de l’Eurolliga femenina.