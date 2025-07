Lleida, solidària per un arbitratge digne a Gàmbia

Publicat per MARTÍN SLAFER Creat: Actualitzat:

Futbol i solidaritat són dos paraules que, llastimosament, cada vegada semblen més distanciades. Malgrat això, un grup de joves lleidatans busquen atansar-les posant rumb a Gàmbia dimarts vinent amb el projecte Referees for Referees, premiat a la gala de la solidaritat de l’FCF. Aquesta iniciativa impulsada pels àrbitres Pol Francesc Da Silva, Biel Cayuelas, Marc Cahelles, Ramon Jove i Arnau Ribot, en col·laboració amb l’associació Alpicat Solidari, encapçalada per Albert Cayuelas, té per objectiu principal conscienciar sobre aquesta professió i ajudar els 56 col·legiats a la regió d’Upper River mitjançant l’entrega de material tècnic i l’organització de sessions formatives amb un pressupost de 6.000 €.

La dignificació arbitral al món és la causa que mou aquest grup. L’àrbitre Pol Francesc Da Silva, en declaracions a SEGRE, va explicar que “tot va començar amb la proposta de dignificar els àrbitres a la regió d’Upper River a Gàmbia. Investigant, vam descobrir carències tan rellevants com la falta de roba, equipament arbitral i l’actualització quant a reglament. A partir d’aleshores, vam posar fil a l’agulla, vam organitzar un torneig solidari per recaptar diners i diverses reunions amb la federació catalana i gambiana.

Val a remarcar que aquest projecte no és anar a ensenyar o imposar els nostres ideals, volem aprendre mútuament d’una cultura molt diferent de la nostra”, afegeix.

Aquesta aventura busca conèixer en primera mà la difícil situació de l’arbitratge gambià, en especial amb l’escàs paper de la figura de la dona. A més de millorar les condicions dels àrbitres locals, el projecte vol establir una relació de cooperació a llarg termini amb la Federació de Gàmbia.

Aquest viatge és la prova pilot per formalitzar un conveni. “Cal destacar que dels 56 col·legiats gambians, tres són dones. Un dels objectius serà conscienciar la població anant a escoles per incorporar més àrbitres i buscar joves talentosos per unir-se a la Federació gambiana. Aquest és el projecte de les nostres vides”, va declarar Da Silva.