“L’equip està molt bé, però la situació continua igual”

El tècnic del Lleida, Iñigo Idiakez, va mostrar ahir la seua satisfacció per l’estat anímic de l’equip després d’aconseguir la primera victòria amb ell al capdavant, que ha suposat un important alleujament esportiu, i va subratllar que el futbol és la millor eina per tirar endavant davant dels problemes extraesportius. “L’equip està molt bé, fenomenal. Sembla mentida però les victòries donen un altre ànim a l’equip, al club, a l’entrenador, al físio, a tothom. Però la situació és la mateixa i és per això que els jugadors han de centrar-se en el futbol, han entrenat bé, estem preparant bé el partit i sabem que serà complicat. Tenim ganes que arribi diumenge per poder guanyar”, va declarar en roda de premsa prèvia al matx de demà davant del València Mestalla.

Preguntat pels objectius de l’equip per a les quatre jornades restants, l’entrenador basc ha preferit mantenir la cautela. “L’objectiu és diumenge i després el dia a dia. Diumenge és clau que ja ens oblidem del descens i fer un bon partit amb unes bones sensacions.” Tanmateix, va evitar fer referències al play-off, centrant-se a anar setmana a setmana.

Un dels reptes pendents és aconseguir la seua primera victòria com a local de la temporada. “M’encantaria, perquè encara no sé el que és guanyar a casa. Crec que també als jugadors i a l’afició que ens ha estat animant tots els partits durant 95 minuts.”

Idiakez va advertir sobre la dificultat del pròxim xoc contra el València, un equip amb “aspiracions clares a ascendir”. Va destacar que el seu rival compta amb “gent molt jove” però amb molt talent.

Malgrat que el València arriba després de dos derrotes consecutives, el tècnic blau no es confia. “Ens ha passat una miqueta de tot. Hem jugat contra l’últim que pensàvem que en 10 minuts anàvem a guanyar i al final...”

Pel que fa a la situació de Neyder, el tècnic va confirmar que està fora de la convocatòria a causa d’una lesió de genoll. “Estem fent-li proves i quan sapiguem una mica més de l’abast de la lesió, ho comunicarem”, va concloure Idiakez.