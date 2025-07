Marc Márquez torna al camí de la victòria

Marc Márquez aquest dissabte a Qatar.AFP7 via Europa Press

El lleidatà Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25) va tornar aquest dissabte al camí de la victòria al vèncer la cursa 'esprint’ del Gran Premi de Qatar de MotoGP en el circuit de Lusail, després d’aconseguir la 'pole position’, com també l’espanyol Manuel González (Kalex) i el japonès Ryusei Yamanaka (KTM) a Moto2 i Moto3, respectivament.

Márquez va sumar la seua quarta victòria consecutiva en una cursa 'esprint’ de la temporada, la qual cosa li permet recuperar el lideratge en la classificació provisional del Mundial per dos punts respecte al seu germà Álex (Ducati Desmosedici GP24), que va acabar segon, per davant de l’italià Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24).

Marc Márquez no va fallar a la sortida, secundat pels qui l’acompanyaven en la primera línia de sortida, el seu germà Álex i el francès Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1).

Encara que Álex va intentar superar Marc, aquest li va tornar ràpid l’avançament per continuar comandant la cursa per davant d’aquell i de Morbidelli, un trio que ja comptava amb mig segon d’avantatge.

Per darrere, l’italià Francesco Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25) es va complicar molt la vida en fer una mala sortida i ser superat pel japonès Ai Ogura (Aprilia RS-GP) i, poc després pel vigent campió del món de MotoGP, l’espanyol Jorge Martín (Aprilia RS-GP) encara que no va tardar gaire a recuperar l’italià la posició i agafar el ritme necessari per remuntar fins la vuitena posició final.

A poc a poc Marc Márquez es va anar distanciant d’Alex Márquez i aquest de Morbidelli, consolidant cada un d’ells les posicions de podi en la carrera esprint, i ja amb Quartararo, que era quart, a més d’1,7 segons del líder.