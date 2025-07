Pàdel a Lleida: expansió des de la base

Publicat per MARTÍN SLAFER SAVIN Creat: Actualitzat:

Tot gran arbre comença amb una llavor, i Lleida aposta per l’arbre del pàdel, i ho fa des de les arrels, invertint en instal·lacions, entrenadors i planter. Aquest any compta amb més de 2.600 llicències, de les quals 1200 són de dones. En total, competeixen 231 equips a les diferents lligues: 120 de masculins i 111 de femenins. Aquesta xifres rècord superen en 400 llicències i 45 equips les del 2022 i es reparteixen entre els 40 clubs federats a la demarcació de Lleida, quatre dels quals es van incorporar aquest mateix any: Albatàrrec, Sió d’Agramunt, Noguera i Vilanova de Bellpuig. “Cada vegada hi ha més equips, l’èxit del pàdel és que ara a pràcticament tots els pobles hi ha pistes per practicar aquesta disciplina”, declara Anna Fillat, la delegada de l’FCP a Lleida.

Malgrat la importància de les llicències, aquestes queden eclipsades pel gran nivell competitiu de diversos jugadors referents tant en el circuit absolut com en el de menors. En categoria absoluta femenina, noms com Laia Bonilla, exjugadora del World Padel Tour i actual segona seleccionadora de la Selecció Catalana de Menors, sobresurt al costat d’Ares Llobera, número 124 del món. En el circuit català destaquen en el rànquing Natalia Bey (34) i les germanes Paula (42) i Raquel Nogué (46).

En categories de formació, Lleida també brilla amb joves promeses amb la júnior Mariona Font (16), les cadets, Paola Ribal (16), Aroa Llanes (19) i la infantil Julia Sariol (51). El talent es reflecteix en la projecció de les alevines Ariadna Freixas (5), Íria Godoy (10) i Joana Capdevila (22).

Lleida no es queda enrere a nivell masculí, amb jugadors de projecció internacional com Josep Aymerich, en el lloc 219 del rànquing mundial, Aleix Pozo, en el lloc 363, i Pablo Burdeos, el quart classificat a Catalunya. En el circuit de menors català, destaquen en categoria júnior Àlex Ponce (9) i Iker Castillo (17).

En cadet, Roger Íñiguez (5) i Hugo Navarro (14). En infantil, Iván Gómez (21) i Roger Traveset (26). Menció especial es mereixen els alevins Erik Caballero, l’u de Catalunya i campió d’Espanya benjamí l’any passat, i Bruno Gadea, 2 de Catalunya i 4 d’Espanya.

El director tècnic de la Federació Catalana de Pàdel, Albert Nogueras, subratlla sobre l’auge de la disciplina a Lleida que “el pàdel català i en particular el lleidatà està pujant molt de nivell gràcies a la millora de les escoles i l’aposta pel planter”. “L’FCP porta vint anys de constant evolució i en particular Lleida és una província que ha apostat molt pel pàdel de menors, sobretot l’Aurial, el Waps i el CN Lleida, ara anys després estan collint els seus fruits”, afegeix.

Sobre la importància de l’aposta de la ciutat pel planter, Raúl Íñiguez, l’entrenador de la selecció catalana de menors i responsable de l’àrea de menors de l’FCP, comenta que “la història del pàdel de Lleida va començar amb la creació del Pàdel Indoor Lleida formant una escola de menors per amor a l’esport”.

“Els nostres èxits han estat treure jugadors al World Padel Tour com Laia Bonilla o Arnau Íñiguez i guanyar el campionat d’Espanya cadet, sent el primer equip lleidatà en la història a fer-ho”, destava en aquest sentit. “A nivell de menors ha crescut molt el pàdel a Lleida, hem passat de zero a ser uns pioners al país”, conclou.

Una de les claus és la millora dels entrenadors. Cada any l’FCP organitza un curs de tècnic nivell 1 a Lleida i actualment hi ha 39 tècnics repartits per tota la província, entre els quals destaca Isaac Cárdenas, un dels 21 del país que és tècnic de Nivell 3.