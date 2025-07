L'Atlètic Lleida cau per 0-2 al Farrús

Publicat per guillem montardit Creat: Actualitzat:

L’Atlètic Lleida ha començat el partit amb molta intensitat a la zona atacant, mantenint la pilota i deixant poques oportunitats al rival. Al minut 4 ha arribat la primera acció de perill amb un contraatac molt ràpid de Sule i amb una posterior rematada de Samsó. Prova d’això han estat els cinc serveis de cantonada que han servit en un quart d’hora. La Muntanyesa no ha trepitjat àrea quasi i ha estat el conjunt de Gabri qui ha dut les regnes de la primera meitat. Al minut 37, Wilber ha enganxat una pilota dins de l’àrea petita, però s’ha trobat amb el pit d’Eric Fernández i, seguidament, Samsó també s’ha trobat amb la mà del porter rival que ha posat una mà forta a un xut per la dreta de l’extrem lleidatà. La primera meitat ha acabat sense cap gol però amb l’Atlètic Lleida dominant el partit i, potser, havent-se merescut més.

La segona part ha iniciat amb la mateixa tònica que la primera, un Atlètic Lleida en un atac constant i la Muntanyesa esperant la seva ocasió des de darrere. Al minut 49 una sèrie d'imprecisions han permès al conjunt de Nou Barris avançar-se en el marcador (0-1). El conjunt groc-i-negre s’ha replegat dins de l’àrea mentre l’Atlètic Lleida ha avançat metres i ha estat creant opcions de perill. El partit, però, s’ha complicat al minut 64, quan després d’un servei de banda, la Muntanyesa ha posat terra per entremig (0-2). L’Atlètic Lleida ho ha continuat intentant però sense molta efectivitat. Joanet ha provat un xut potent des de la frontal de l’àrea i, com ha estat durant la majoria del partit, s’ha topat amb la mà d’Eric. Malgrat els 6 minuts d’afegit, res ha pogut fer el conjunt de Gabri per capgirar el marcador. A banda de la derrota, l’altre punt negatiu ha estat la lesió de Moró Sidibé que l’ha fet marxar substituït. Finalment, l’àrbitre ha acabat xiulant el partit i certificant la segona derrota de l’Atlètic Lleida en 20 partits.

Amb aquesta derrota, l’Atlètic Lleida suma 49 punts i se situa tercer a 6 punts del Girona B. La setmana vinent marxarà fins al Nou Sardenya per visitar l’Europa B el diumenge a les 12.00.