‘Pla renove’ per a 50 instal·lacions esportives de la ciutat de Lleida

Lleida compta amb una àmplia xarxa d’instal·lacions esportives que utilitzen cada any milers de lleidatans de totes les edats. Però aquests equipaments s’han quedat petits i els clubs que els utilitzen veuen limitat el seu creixement i a més presenten deficiències, que la Paeria vol arreglar amb una inversió de 6,3 milions d’euros en tres anys.

Pavellons i instal·lacions esportives saturades i sense hores lliures, la qual cosa dificulta el creixement dels clubs, que no poden acceptar més esportistes o usuaris ni crear els equips que necessitarien per satisfer la seua demanda. Aquesta és la radiografia dels equipaments esportius municipals de Lleida. La ciutat compta amb un ampli ventall d’instal·lacions municipals que necessiten reformes, cosa que ha portat l’equip de govern de la Paeria a iniciar un pla renove que la durà a invertir una mica més de 6 milions d’euros en els anys 2025, 2026 i 2027.

Des del consistori fa mesos es va iniciar una auditoria tècnica per detectar quines intervencions són necessàries a cada instal·lació i l’import aproximat per posar al dia la xarxa d’equipaments. Des de la Paeria es va enviar un formulari a totes les entitats esportives i clubs per recollir la informació quant a les necessitats que tenien. En total van ser 43 les entitats i els clubs que van respondre el qüestionari i s’han auditat 50 instal·lacions. Els resultats els ha desenvolupat el Comitè Estratègic de l’Esport, que ha fet un estudi addicional per establir les prioritats, ja que la idea de la Paeria és invertir dos milions d’euros cada any fins a completar el programa.

Jackson Quiñónez, regidor d’Esports, explica que “aquesta ciutat, pel volum d’usuaris, pateix un desgast de les instal·lacions esportives més gran del que en el seu moment s’havia previst. Per això és imprescindible millorar els equipaments, adaptar-los a les normatives vigents i a les necessitats actuals”, explica.

L’activitat esportiva d’una ciutat amb molta elit i esport de base ha deixat petites les instal·lacions. “Sens dubte així és, d’una banda és motiu d’alegria veure com els clubs creixen cada any a nivell esportiu. I aquest és també el nostre objectiu: que el creixement no es freni i que tots els equipaments estiguin plens de vida. Volem que aquesta demanda es pugui gestionar de forma equilibrada i justa entre tots els usuaris”, afegeix el regidor Jackson Quiñónez, exesportista d’elit i olímpic a Atenes 2004.

Sobre l’estat de les instal·lacions, segons aquesta auditoria tècnica, explica que “una ciutat que vol fomentar la salut i l’esport ha de tenir instal·lacions de primera i aquest és un dels grans reptes: que a Lleida l’accés a l’esport sigui una prioritat, i això passa per cuidar i modernitzar els espais”.

Quant a les instal·lacions que necessiten aquesta actuació, la Paeria intervindrà en 10 pistes poliesportives, 9 camps de futbol, 8 pavellons i 6 piscines, a més del Velòdrom, la pista d’atletisme de les Basses o el Centre de Piragüisme. Una de les urgències és el pavelló Juanjo Garra, amb goteres cada vegada que plou i que necessita una inversió de 429.500 euros. “Lamentablement, aquest equipament pateix un problema estructural important, per això requereix una inversió més gran”, admet Quiñónez. “Som conscients de les molèsties que causen les inclemències meteorològiques i demanem paciència, perquè estem treballant ja per donar una solució definitiva”, afegeix.

Amb tanta instal·lació que necessita millores i tenint en compte que l’actuació serà en tres anys, explica que les prioritats “es marcaran segons dos factors: les necessitats específiques de cada equipament i el volum d’usuaris. I és fonamental que les actuacions interfereixin el menys possible en l’activitat esportiva diària”.

Conscient del problema de saturació, no es tanca a crear noves instal·lacions. “Mai és suficient. Les nostres instal·lacions tenen molts anys i treballem per mantenir-les en les millors condicions possibles. I, si hi ha opció d’accedir a ajuts europeus o d’altres administracions per crear nous equipaments, presentarem projectes per continuar creixent”, afegeix.