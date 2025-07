Tocarà esperar

L’AEM va malgastar ahir la primera de les tres bales per assegurar el play-off d’ascens al caure a domicili a Albacete (1-0) en un partit soporífer, en el qual l’equip lleidatà va tenir un domini que va resultar ser totalment estèril després del gol local en el minut 10. Quedava tot el partit al davant, però el matx bé hauria pogut acabar allà, perquè des d’aleshores tot el que va succeir va ser entre poc i res.

El conjunt lleidatà va dominar la pilota, va aconseguir plantar-se en tres quarts de camp amb certa assiduïtat, però simplement no va trobar cap manera per inquietar el rival, ni a través del joc ni en pilotes aturades. I els minuts passaven i passaven, sense cap ritme, amb constants interrupcions, davant d’una Alba Fundación que va tenir la seua única ocasió en el gol i després va saber resistir amb comoditat.

Així doncs, el conjunt lleidatà continua necessitant una victòria, malgrat que ara només li queden dos partits al davant, contra els dos primers classificats, l’actual líder, l’Alabès, diumenge, i l’Alhama, segon, en l’última jornada.

No obstant, té la remota opció d’assegurar-se matemàticament la promoció en cas que el Cacereño perdi avui davant del ja descendit Getafe.

Els millors minuts de l’AEM van ser els primers, amb una pressió efectiva que li va permetre viure en camp rival, encara que donant les primeres mostres que no aconseguia traduir les seues arribades a l’àrea rival en ocasions, fruit de males decisions en el terç final.

L’equip lleidatà aconseguia arribar a l’àrea rival principalment per la banda dreta, on Marina va trobar bones pilotes, però no les va saber convertir en perill real, més enllà d’un tímid intent de Gestera.

Però l’Albacete, que gairebé ni havia creuat a camp rival, va generar una transició letal en el minut 11, fent arribar la pilota a Olga a l’àrea pel sector dret perquè aquesta, després de temporitzar molt bé l’acció, deixés el gol amb safata a una Paula Moreno que va entrar a la porteria al costat de la pilota (1-0) per anotar un gol que va deixar fora de combat les lleidatanes. Era la primera ocasió local i va acabar sent l’única.

Al davant, van quedar gairebé 80 minuts en què l’AEM hi va posar ímpetu i domini, però va estar molt escàs d’imaginació. De fet, el conjunt de Rubén López era més còmode quan pressionava que quan li tocava construir amb la pilota, ja que la saga local estava molt atenta a les pilotes llargues i va saber frenar molt bé Gestera, una de les principals vies de sortida per a l’equip lleidatà quan té dificultats.

No obstant, a les lleidatanes els va tocar dominar molt la possessió de la pilota davant de la passivitat del rival, que amb la victòria deixava pràcticament lligada la seua salvació. El centre del camp de l’AEM, ahir amb Ransanz i Noe Fernández com a interiors i Inés de pivot única, va aconseguir fer arribar pilotes a la zona ofensiva, però la majoria acabaven en servei de banda, sens dubte l’acció més repetida per ambdós equips durant tot el partit, al qual a més d’ocasions li va faltar moltíssim ritme.

Les úniques escomeses lleidatanes van ser dos ocasions seguides abans del descans de Gestera, amb un cop de cap, i de María Lara, amb una volea, que van morir sense complicacions a les mans de la meta Jana Xin, que no va patir per aturar cap de les rematades lleidatanes que van agafar porta. Tant va ser així que a la segona meitat primer Noe Fernández (49’) i després tant Ransanz (58’) com Laura Blasco (79’), en sengles faltes directes, van rematar directe a les mans de la portera local.

Amb la sensació que el matx es podia allargar una eternitat, però que el gol visitant no arribaria, perquè l’AEM ni tan sols va poder amenaçar en la seua gran especialitat, la pilota aturada, el partit va anar morint a poc a poc, sense entreveure una reacció anhelada però ahir molt llunyana de l’equip lleidatà, al qual queden dos bales per assegurar el play-off.